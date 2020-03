John Turturro discute de son rôle de Carmine Falcone dans The Batman

John Turturro s’apprête à jouer le patron de la mafia Carmine Falcone dans The Batman de Matt Reeves, et il a discuté du rôle dans une nouvelle interview avec Inquirer.net. Turturro, qui peut actuellement être vu dans The Plot Against America de HBO, n’a pas partagé beaucoup de détails mais a confirmé son rôle et a parlé de son histoire en tant que fan de Batman.

“Je joue le méchant”, a déclaré Turturro. “J’ai adoré Batman en grandissant, mais je suis vraiment fan de Zorro [Laughs]. Il n’y a donc pas de Batman sans Zorro. Quand j’avais 5 ans, je pensais que j’étais Zorro avec une épée. J’avais un bâton avec lequel je frappais mon père tout le temps. Puis, quand Batman est venu à la télévision, ce fut un grand frisson. J’ai lu certaines bandes dessinées. Mes fils lisent toujours des bandes dessinées de DC. J’ai donc joué avec eux pendant des années. J’aime Matt Reeves, le réalisateur. C’est un casting intéressant. “

Cette «distribution intéressante» comprend Robert Pattinson comme Bruce Wayne, Zoë Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano comme The Riddler, Jeffrey Wright comme James Gordon, Tuturro, Peter Sarsgaard comme Gotham D.A. Gil Colson, Jayme Lawson comme candidat à la mairie Belle Reál, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme The Penguin. Le film est actuellement en pause en raison de la pandémie de COVID-19, mais sa sortie est actuellement prévue pour le 21 mai 2021 (bien que cela puisse changer).