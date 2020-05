John Wick 4 retardé en raison d’un coronavirus

Pour l’instant, ils ne savent pas quand John Wick 4 sortira, car ils n’ont pas pu commencer le tournage comme prévu.

En 2021, Keanu Reeves allait sortir John Wick 4 et Matrix 4, mais en raison de la pandémie mondiale causée par le coronavirus (COVID-19), il semble que les plans pour pouvoir revoir le meurtrier le plus dangereux au cinéma devront attendre .

Le réalisateur Chad Stahelski lui-même ne sait pas quand John Wick 4 sera libéré.

“Entre combien nous voulons étendre John Wick, supposons que nous l’appelions” franchise “, je suppose, à cause de la pandémie, je ne pourrais pas vous dire une date de sortie pour la prochaine. Je veux dire, Matrix ne tournait que depuis quatre semaines quand tout cela s’est produit. Keanu Reeves doit donc mettre fin à ses fiançailles avec Matrix 4, ce qui est un gros problème et je pense que cela lui prendra probablement jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, nous devons passer à notre mode de préparation et ensuite nous commencerons le tournage. Alors, quand allons-nous commencer la production? Qui sait maintenant. “

Chad Stahelski confirme qu’ils ne pourront pas tourner cette année, donc le film de John Wick 4 devrait sortir en 2022. Espérons donc qu’ils lui donneront une date définitive bientôt.

De quoi parle cette saga?

John Wick 4 continuera les aventures d’un tueur à gages qui avait l’intention de mener une vie normale. Mais des gangsters ont tué son chien que sa défunte épouse lui avait donné. Cela déclenche une escalade de la violence où la mafia russe est éradiquée. En même temps que nous pouvons voir comment fonctionne cet enfer criminel.

Puis un autre gangster l’oblige à s’acquitter d’une ancienne dette et tout se terminera par un nouveau bain de sang. Mais cette fois, le protagoniste sera recherché par des assassins du monde entier.

Désormais, les criminels de haut rang appelés la table haute sont ceux qui veulent mettre fin au tueur à gages impitoyable, ce qui le conduira à jouer dans de nombreuses batailles avec des armes de toutes sortes.

John Wick 4 doit continuer cette histoire de vengeance. J’espère qu’ils sauront bientôt quand il sortira, car ne sortira pas en salles le 21 mai 2021.