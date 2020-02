John Wick Chapitre 3: Parabellum: analyse Blu-Ray

Nous analysons le Blu-Ray de John Wick dans Cinemascomics Chapitre 3: Parabellum, une nouvelle dose d’action vibrante et frénétique avec Keanu Reeves

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale en Blu-Ray de John Wick Chapitre 3: Parabellum, le nouvel opus de Keanu Reeves (Matrix 4) dans la peau du tueur d’élite le plus redouté et le plus dangereux au monde, qui a été lancé dans un format physique débordant de figurants.

Cette bande d’action au rythme effréné est maintenant en vente dans les magasins DVD et Blu-ray, ainsi qu’en vente et en vente numérique. Le film Entertainment One est distribué au format physique par Sony Pictures Home Entertainment dans notre pays.

Dans ce troisième volet de la célèbre saga, qui multiplie les adeptes à chaque sortie, il est réalisé une nouvelle fois par Chad Stahelski, où le meurtrier d’élite légendaire et meurtrier se retrouvera dans une évasion désespérée pour survivre du début à la fin. En effet, John Wick a tué un membre de la guilde internationale des assassins à laquelle il appartenait dans le passé, le faisant dans un lieu sacré et interdit, ils ont donc mis à sa tête une valeur de 14 millions de dollars. De cette façon, John Wick deviendra la cible des hommes et des femmes les plus impitoyables du monde, qui veulent collecter la récompense ou satisfaire les vieilles rancunes.

Avec Reeves, dans le troisième opus, nous trouvons un casting stellaire qui comprend Halle Berry (Kingsman: The Golden Circle), Laurence Fishburne (Mula), Anjelica Huston (Transparent) et IanMcShane (American Gods).

John Wick Chapter 3: Parabellum a été écrit par Derek Kolstad, Shay Hatten, ChrisCollins et Mark Abrams. L’histoire de Derek Kolstad est basée sur ses propres personnages, créés dans les deux épisodes précédents. Réalisé par Chad Stahelski et produit par Basil Iwanyk et Erica Lee, il compte comme producteurs exécutifs avec Chad Stahelski lui-même, David Leitch, Joby Harold et Jeff Waxman. Le film a une durée approximative de 130 minutes et est considéré comme non recommandé pour les enfants de moins de 16 ans.

La bande est présentée dans sa version Blu-Ray avec une multitude d’extras, que nous avons analysés pour les lecteurs Cinemascomics. L’analyse Blu-Ray est totalement exempte de spoilers, au cas où vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir le film et que vous souhaitez savoir quels extras il contient.

• Données techniques:

DVD:

Audio en anglais et espagnol Dolby Digital 5.1.

Sous-titres en espagnol et en anglais pour les sourds.

Film de définition standard sur grand écran (2,39: 1).

BLU-RAY:

Audio anglais Dolby Atmos; Espagnol DTS-HD Master 5.1.

Sous-titres en espagnol et en anglais pour les sourds.

Film haute définition sur grand écran (2,39: 1).

Bande-annonce:

Parabellum: l’héritage de la table haute (11 minutes):

Le réalisateur Chad Stahelski parle de la malédiction des suites, car elles perdent leur originalité par rapport à la première, ce qui était différent. Ainsi, ils ont fait face à ce manque de spontanéité et d’originalité en élargissant l’univers et en approfondissant le personnage de John Wick.

De cette façon, Keanu Reeves avoue que l’une des choses qu’il voulait montrer dans cette troisième partie était la façon de présenter au public un peu plus la trame de fond. Ainsi, les producteurs indiquent qu’ils ont consacré tous leurs efforts pour élargir l’univers, les assassins, la table haute et l’histoire de John Wick.

Dans cet épisode, nous rencontrons le directeur, joué par Anjelica Huston, qui dirige avec une main de fer une école pour jeunes meurtriers, faisant partie du passé de John Wick, qui rachète un billet très précieux qu’elle ne peut pas refuser. Nous avons également découvert que de nombreuses grandes villes ont leur propre Continental, un paradis pour les criminels, où vous pouvez vous rassembler, prendre un verre et accéder à des services spéciaux et exclusifs de la part des membres. Et, à son tour, nous voyons aussi comment la Haute Table agit, à travers l’un de ses outils les plus efficaces, les magistrats, qui sont juges, jurés et bourreaux.

Excommunié (10 minutes):

Le réalisateur explique que dans ce monde, une grande partie de la population est un meurtrier à gage, qu’ils vont soit pour la récompense donnée au chef de John Wick, soit pour se venger de ses précédents actes, maintenant que le personnage a été excommunié .

Pour Keanu Reeves, dans cet épisode, il y a plus d’action que lors des deux réunions précédentes. Et pour cette troisième partie, ils ont ajouté une plus grande variété de combats et de compétences, expose le chorégraphe de la scène de combat Jonathan Eusebio.

D’autre part, Keanu Reeves indique que le réalisateur voulait ajouter des ninjas, et pour cela personne de mieux que Mark Dacascos, qui incarne Zero, un grand fan de John Wick, qui souhaite être celui qui met fin au protagoniste. D’un autre côté, Lawrence Fishburne explique que le Bowery est dirigé par son personnage, comme le roi, mais qu’il y a une trêve entre son monde, celui des clochards, et la table haute.

De plus, dans cet épisode, nous rencontrons les Forces spéciales (Ghost Recon) de la Haute Mesa. Bref, pour le réalisateur, les trois films parlent des conséquences, où si vous faites de mauvaises choses, de mauvaises choses vous arriveront.

S’entraîner dur (10 minutes):

Keanu Reeves reconnaît qu’il aime les films d’action, en particulier ceux qui partent de l’idée de mettre l’acteur dans l’action. Le chorégraphe de combat et coordinateur spécialisé, Jonathan Eusebio, et l’actrice Halle Berry parlent de l’entraînement dur suivi de la distribution de la bande. À son tour, Keanu Reeves explique comment il a tenté de se surmonter pour cet épisode, en améliorant son niveau d’arts martiaux et en maniant les armes à feu et les armes à feu.

De plus, ils montrent l’incroyable travail des spécialistes et garantissent que l’acteur principal peut tout faire, étant aussi bon que n’importe quel spécialiste. Ainsi, ils expliquent comment l’acteur s’est entraîné pendant des centaines d’heures pour incarner John Wick pendant les cinq mois de scènes d’action, sans repos.

Ensuite, ils parlent de Halle Berry contactant le réalisateur pour lui dire qu’il aimait la saga et qu’il voulait vraiment sortir dans la suite, étant prêt à s’entraîner très dur. Une fois cela fait, l’actrice reconnaît qu’ils ont été les sept mois les plus difficiles de sa carrière professionnelle.

Ride, John Wick (5 minutes):

Keanu Reeves explique que lorsqu’ils ont terminé le chapitre 2, il pensait que ce serait génial s’il montait sur le prochain épisode. Le cinéaste parle des influences du film dans les westerns spaghetti, les samouraïs et les grands films d’action asiatiques. En ce qui concerne l’équitation, l’acteur a appris à effectuer des cascades en montant. Ils ont donc dû réfléchir à des moyens de le rendre sûr et pratique, pour qu’un cheval puisse traverser Brooklyn avec Keanu Reeves suspendu ou sous l’animal, tout en tirant sur les méchants qui veulent le tuer.

Motos, couteaux, ponts et autres (7 minutes):

Le réalisateur et l’acteur principal reconnaissent que la séquence de motos est inspirée d’un film sud-coréen intitulé La Villana. De cette façon, ils ont éventré la scène et l’ont remontée pour essayer de surmonter le film sud-coréen réalisé par Jung Byung-gil en 2017.

Pour y parvenir, ils ont dû faire face à leur première séquence d’action entièrement numérique. Mais pour cela, ils se sont également appuyés sur des images réelles, car ils ont roulé avec les motos sur le pont Verrazano, puis l’ont mélangé avec la chorégraphie à base de chrome et des spécialistes couverts de combinaisons vertes, pour déplacer les vélos et être supprimés numériquement. .

Le Continental dans le désert (10 minutes):

Keanu Reeves parle du concept qu’ils avaient pour la table haute et d’un personnage nommé The Illustrious, que John chercherait pour trouver une solution. De cette façon, le personnage voyage jusqu’aux extrémités de la terre pour trouver cette figure mythique.

Pour le tournage, ils ont opté pour le Maroc, qui avait des dunes, qui était une scène principale dont ils avaient besoin. Pour El Continental de Maroc, l’une des plus grandes influences a été Casablanca, où l’on voit également l’antre du personnage nommé Berrada, joué par Jérôme Flynn.

Plus tard, nous voyons comment ils ont tourné la séquence de John Wick en tournée dans le désert du Sahara; mais ce n’était pas facile, car ils avaient deux tempêtes de sable et il les pleuvait presque tous les jours, et ils ne l’avaient pas planifié, de sorte que l’ensemble du calendrier d’enregistrement du film en Afrique du Nord a été retardé et difficile.

Chiens martiaux (8 minutes):

Ils commentent le défi d’avoir des chiens spécialisés, et pour cela, ils se sont entraînés avec Andrew Simpson, qui a formé les loups dans Game of Thrones. Ils ont rassemblé cinq bergers belges qui avaient sélectionné pour leur intelligence et leur physique. Pour le tournage, ils avaient des chiens d’acteurs et des chiens spécialisés.

De cette façon, ils expliquent que Halle Berry était quatre jours par semaine avec les chiens, deux ou trois heures par jour, et leur donnait des ordres tout comme les entraîneurs, mais il jouait aussi avec eux. Pendant le tournage, ils ont dû veiller à ce qu’il n’y ait pas de chats errants, car sinon, les chiens les ont poursuivis et ont gâché le coup. Pour sa part, le réalisateur ajoute que les gens ne savent pas que lorsqu’un chien attaque un spécialiste ou un dresseur, il essaie de le tuer, car ils ne savent pas ce qu’est un film. Ainsi, les chiens devaient apprendre qui attaquer et dans quel domaine spécifique ils devaient le faire, et pour cela ils étaient les dentiers, de couleur vive pour attirer l’attention des chiens.

La maison de verre (7 minutes):

Ils racontent comment ils ont créé la maison de verre, qui a coûté plusieurs millions de dollars et a été un cauchemar logistique pour le concepteur de la production, Kevin Kavanaugh. Ainsi, ils enseignent que la réalité virtuelle était très importante lors de la conception du décor, car ils ont pu enseigner leurs idées au directeur de la photographie et au cinéaste, pour trouver une version viable avant de recréer physiquement la scène. Une fois filmés, ils ont joué avec des illusions d’optique, grâce à la lumière et aux reflets. Ils expliquent également comment les scènes où les cristaux se sont brisés et comment le verre a changé en fonction de la photo.

Avion à avion (9 minutes):

Pour le réalisateur, un grand montage qui fait bien, c’est de retirer des choses, d’éliminer ce qui n’est pas essentiel. Le cinéaste est étonné de voir comment une scène qui apparaît dans le script en quelque sorte, l’éditeur peut la prendre et la changer pour que le rythme du film ne soit pas perdu.

Le rédacteur en chef Evan Schiff explique que dans l’action, vous devez penser à beaucoup de choses avant de couper et essayer de prendre chaque photo autant que possible. Alors, recherchez le meilleur cliché sous le meilleur angle, pour bien voir l’action et mettre en évidence les décors, la chorégraphie, l’éclairage et tout le travail investi dans la réalisation de la scène.

Pour sa part, le réalisateur dit que l’assemblage utilisé comme outil créatif est quelque chose de fantastique. Et si tout est bien préparé, vous pouvez obtenir un bon montage qui améliore le film.

Bande-annonce d’annonce de réservation Hex (1 minute):

Bande-annonce du jeu vidéo John Wick Hex, exclusive à la boutique Epic Games.

Derrière les caméras (7 minutes):

Le scénariste et réalisateur de jeux vidéo Mike Bithell, de Bithell Games, explique comment il a appris des spécialistes de 87eleven les scènes d’action de John Wick, pour les recréer dans son jeu vidéo, John Wick Hex. L’équipe de spécialistes est coordonnée par Jonathan Eusebio, qui a aidé Mike Bithell à raconter une histoire qui a traduit l’univers de John Wick à la réponse des jeux vidéo.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de John Wick Chapter 3: Parabellum, désormais disponible à la maison sur DVD et Blu-ray, ainsi que pour la location et les ventes numériques; et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

