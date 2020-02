John Wick vs The Bride: qui gagnerait dans un combat

John Wick s’est imposé comme l’un des personnages les plus coriaces du cinéma, et personne ne s’opposerait à lui – mais il y a aussi Beatrix Kiddo alias La mariée, de Kill Bill, dont les capacités sont comparables à celles de Wick. Alors, qui gagnerait dans un combat entre John Wick et The Bride? Réalisé par Chad Stahelski et David Leitch (bien que seul Stahelski soit crédité), John Wick est arrivé en 2014 et a présenté au monde l’un des tueurs à gages les plus meurtriers du cinéma. Joué par Keanu Reeves, John Wick a poursuivi les hommes qui sont entrés par effraction chez lui, ont volé sa voiture, l’ont assommé et ont tué son chien – et il n’a montré aucune pitié.

En 2003, Quentin Tarantino a décidé de faire son propre film d’arts martiaux et donc Kill Bill: Volume 1 est arrivé. Le film a suivi Beatrix Kiddo / The Bride (Uma Thurman) qui a juré de se venger de ses anciens collègues de la Deadly Viper Assassination Squad après avoir tenté de la tuer elle et son enfant à naître. La vengeance de la mariée s’est poursuivie dans Kill Bill: Volume 2, où elle a finalement réussi à faire ce que dit le titre du film – mais pas avant de tuer le reste de l’équipe et toute autre personne ayant entamé sa mission personnelle.

John Wick et The Bride sont tous deux très compétents dans différents styles de combat, peuvent utiliser diverses armes et sont principalement motivés par la vengeance et la colère, donc s’il pouvait y avoir une bataille entre ces deux, qui gagnerait?

John Wick contre The Bride: pourquoi Beatrix Kiddo gagnerait

La mariée, également connue sous le nom de Black Mamba, a reçu une balle dans la tête lors de sa répétition de mariage après que l’équipe ait tué son fiancé et tous les autres, la plongeant dans un coma de quatre ans. Une fois qu’elle s’est réveillée, elle a comploté sa vengeance contre Bill et l’équipe, les tuant un par un. La mariée est habile dans le combat au corps à corps, connaît bien l’utilisation des armes à un seul bord (et peut également combattre avec deux épées), sait comment utiliser une arme de poing, est un penseur rapide et son endurance et l’endurance sont remarquables. En plus de tout cela, elle peut exécuter la technique du cœur explosif à cinq points, qu’elle a utilisée sur Bill.

John Wick connaît son chemin à travers une variété de carabines, de fusils de chasse et plus encore, et peut éliminer des cibles à longue distance. Wick est formé à divers arts martiaux (judo, jiu-jitsu, krav maga, etc.), est hautement qualifié dans l’utilisation des couteaux (et peut pratiquement utiliser n’importe quel autre objet pour se défendre) et est un brillant tacticien. Bien sûr, aucun d’entre eux n’est immortel ni à l’abri de blessures graves, et les deux ont eu leurs mauvaises expériences avec des balles, mais s’ils devaient se battre, la mariée serait très probablement la gagnante. Comme mentionné ci-dessus, la mariée était dans le coma depuis des années et il lui a fallu moins de 24 heures pour retrouver la mobilité complète de ses muscles. Elle a également affiché des coups plus rapides et plus forts après le coma, ce qui lui donne un gros avantage.

Cela ne signifie pas que John Wick est un adversaire facile. Le combat serait probablement long car ils sont tous les deux des combattants entraînés, et à moins que Wick ne puisse mettre la main sur une arme à feu, la mariée finirait sûrement par gagner (et, espérons-le, elle n’aurait pas à utiliser le Five Point Palm Exploding Heart Technique). Ce croisement ne se produira que dans l’imagination des fans de John Wick et Kill Bill, mais il est intéressant et divertissant de penser à ce qui se passerait dans un combat entre eux – et s’il y aurait des armes impliquées ou simplement des coups de poing et des coups de pied.

