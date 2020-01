Johnson promet un changement dans la «hiérarchie du pouvoir» de DC

L’acteur Dwayne Johnson a officiellement commencé à s’entraîner pour le film de DC Comics, Black Adam

Dwayne Johnson a partagé une série de publications sur son compte Instagram officiel où nous pouvons le voir soulever des poids dans le gymnase, dur. “Commencez 2020 avec une formation extrêmement difficile pour mon prochain rôle de Black Adam”, a écrit l’acteur. En outre, il a rappelé la date de début du tournage du film, qui commencera cet été.

En plus de cela, Johnson a partagé une version animée de l’illustration précédemment publiée par Jim Lee et Boss Logic. Dans ce post, Johnson a fait allusion à un changement de pouvoir dans le DCEU. «La hiérarchie du pouvoir dans le [DC Universe] est sur le point de changer », a promis l’acteur. Dans des films récents, nous avons déjà vu des personnages comme Superman, Wonder Woman, Aquaman et Shazam. Mais, si l’on en croit Johnson, son Black Adam sera le meilleur de la chaîne alimentaire.

Le film Black Adam est prêt à présenter la Justice Society of America au DCEU. Alors que l’ensemble des personnages n’a pas encore été révélé, les premières rumeurs indiquent que Warner Bros cherche à choisir Hawkgirl pour le film. Bien que Black Adam soit connu comme l’ennemi juré de Shazam, le héros incarné par Zachary Levi ne devrait pas apparaître dans le film.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, le film DC mettra en vedette Dwayne Johnson. Le film devrait sortir en salles le 22 décembre 2021. La production devrait commencer en juillet.

