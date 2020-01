‘Jojo Rabbit’ – La vie (pas) est belle

Cinq personnes ignorent que Taika Waititi existe déjà avant «Thor: Ragnarok». Que même dans ce qui semble être une autre vie, il était l’un des principaux responsables de ce phénomène international appelé “ Ce que nous faisons dans l’ombre ” créé quatre ans après avoir fait “ Vampires ”, un film de Vincent Lannoo avec lequel vous regardez , partagez au moins 50% des blagues (sans que personne ne semble s’en soucier). Je suppose que les Néo-Zélandais tombent mieux que les Belges. Et la vérité, je ne leur en veux pas.

Quoi qu’il en soit, dans «Jojo Rabbit», Waititi essaie de faire quelque chose de similaire à ce que Roberto Benigni a fait dans «La vie est belle» mais est passé par le filtre de la tête de «Eagle vs Shark», «Boy» et «Hunt For The». People: Chasse aux umanos. Le résultat est la conclusion que Waititi est essentiellement un clown, tout comme Roberto Benigni. Sans acrimonie. Comment l’Italien a réalisé un film si rond, si détendu et en même temps émotionnel est un miracle que la Nouvelle-Zélande n’a pas réussi à reproduire.

«Jojo Rabbit» est le résultat d’une lutte constante entre une comédie et un drame. Une «bataille» de la même façon qu’elle crée un équilibre aussi incohérent et instable que vous pouvez l’imaginer, bien que ce ne soit pas vraiment mauvais du tout: la comédie elle-même est amusante, car le drame lui-même est aussi émotionnel. Mais le mélange entre les deux, agité mais non agité, devient une sorte de choc dans lequel, contrairement à la plupart des films de Wes Anderson, ils perdent tous les deux.

Et c’est que la comédie et le drame alternent mais ne se nourrissent pas, chacun marquant leur territoire. Sa confluence, loin de ressembler à un besoin narratif, se présente comme un caprice du narrateur: De la nécessité d’un clown – répété sans acrimonie – de ne pas oublier qu’il est un clown même dans les moments les plus difficiles. Une tendance que Waititi n’a pas adoptée depuis son passage à travers Marvel, même si c’était l’excuse parfaite, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour se présenter comme s’il n’y avait pas de lendemain.

J’aime Waititi, et il faut toujours respecter ceux qui font bonne figure par mauvais temps et essayer d’extraire l’humour le plus sombre de l’être humain. En plein «boom» de «Parsitos», il n’y a plus à se rappeler que «La vie est belle», un film italien, a été nominé pour un Oscar plus à la fin des années 90, quand il n’y avait pas tant de bêtises sur la diversité et tout ça C’est respectable, mais ‘Jojo Rabbit’ est aussi le film de Waititi avec un contexte dramatique plus marqué, plus proéminent, plus pertinent.

Et c’est l’ingrédient supplémentaire qu’il n’est pas juste d’ajouter au ragoût par rapport à ses œuvres précédentes, également imparfaites et irrégulières mais protégées par un ton plus léger et ouvertement humoristique. Comme si Waititi avait acheté les meubles dans une nouvelle pièce et les avait mis sans enlever les précédents. Le sentiment est qu’il a doublé dans la moitié de l’espace, noyant les possibilités (bien intentionnées) d’une comédie et d’un drame qui, au lieu de partager l’espace, se battent pour apparaître dans l’image.

Par Juan Pairet Iglesias



