Joker a eu des problèmes entre Joaquin Phoenix et Robert De Niro

Joaquin Phoenix a admis qu’il n’était pas d’accord avec la co-star de Joker, Robert De Niro, dans la lecture des scripts du film.

L’acteur Joaquin Phoenix a récemment expliqué comment lui et Robert De Niro ils se sont affrontés sur les lectures du script du film avant de commencer le tournage Todd Phillips Joker.

Ce n’est un secret pour personne que le réalisateur Todd Phillips était basé sur le film. Le roi de la comédie (1982) de Martin Scorsese, avec Robert de Niro pour le scénario de Joker. Maintenant, il a été révélé que le début de la production n’était pas une bonne chose à cause de l’attitude de Joaquin Phoenix.

Le gros problème est que Robert de Niro voulait que tous les acteurs impliqués fassent une lecture de scénario et donc il l’a transférée au réalisateur Todd Phillips, mais le protagoniste Joaquin Phoenix ne voulait pas que sa performance en tant que Joker soit compromise et il n’a pas assisté à ces lectures .

De Niro a déclaré à Phillips: “Dis-lui qu’il est acteur et qu’il devrait être là … J’aime écouter tout le film et nous allons tous aller dans une pièce et le lire. Pendant ce temps, Phoenix a répondu: “Il n’y a aucun moyen que je fasse une lecture.”

Ils ont réussi à atteindre un point médian.

À la fin, le couple a fait un compromis et Joaquin Phoenix a assisté à une lecture dans le bureau de production de Robert De Niro. Phoenix serait un grand fan de De Niro depuis Taureau sauvage (1980), mais a eu du mal à “marmonner” en lisant la table Joker. Phoenix a déclaré qu’il se sentait mal et a initialement rejeté l’offre de De Niro pour une conversation privée dans son bureau. Heureusement, il a terminé sur une note positive après que De Niro ait embrassé Phoenix sur la joue et lui ait assuré: “Ça ira.”

Réalisé par Todd Phillips, Joker Il met en vedette Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais et Shea Whigham.

Il faut se rappeler que son interprétation de Joker a valu à Joaquin Phoenix l’Oscar.

