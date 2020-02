Joker est-il sorti en DVD? Le tour gagnant de l’Oscar de Joaquin Phoenix exige une visualisation répétée! – HITC

Le Joker de Todd Phillips vaut vraiment la peine d’être acheté sur DVD.

Lorsque la première bande-annonce du Joker mettant en vedette Joaquin Phoenix est revenue en avril 2019, peu de gens pouvaient prédire à quel point le film autonome DC attirerait l’attention.

Après le succès de Marvel’s Cinematic Universe ces dernières années, un film sur l’histoire des origines du Joker semblait un risque.

Cependant, la représentation granuleuse et réaliste de la descente d’Arthur Fleck dans la folie et de devenir le Joker a conduit à l’un des films les meilleurs et les plus controversés de 2019 et celui qui, compte tenu de l’épreuve du temps, sera sûrement considéré comme un classique.

Mais quand Joker sera-t-il disponible à la sortie de la maison pour ceux d’entre vous qui veulent découvrir le film sinistre et horrible dans le confort de votre propre maison?

Joker: l’un des plus grands films de 2019

Grâce aux nombreuses étapes manquées dans l’univers étendu de DC, peu étaient à bord quand il a été annoncé que l’archi-méchant de Batman, le Joker, obtiendrait sa propre histoire d’origine.

Cependant, depuis sa sortie, Joker s’est avéré être un choc complet pour le système et a renversé le genre du film de bande dessinée.

Non seulement il a suscité d’énormes controverses et débats, mais il devient le film le plus rentable à sortir en octobre dans le processus, effaçant le sol avec les précédents records du mois.

Quand Joker sort-il sur DVD et Blu-Ray?

Joker est maintenant disponible à l’achat sur DVD et Blu-Ray et est sorti le lundi 10 février 2020.

Les prix actuellement affichés sur Amazon sont:

– Joker sur Blu-ray: 13,95 £

– Joker sur DVD: 10,00 £

– Joker sur 4K: 22,07 £

Pour le moment, c’est le best-seller n ° 1 de la section Blu-ray. Si vous ne l’avez pas encore vu, prenez-en une copie et voyez de quoi il s’agit!

