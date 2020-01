Joker Honest Trailer se moque de la controverse de pré-sortie | .

Peu de temps après avoir reçu 11 nominations aux Oscars, Joker obtient le traitement Honest Trailers. Le film a incontestablement été l’une des sorties les plus discutées de l’année écoulée, générant une controverse après l’autre après sa première mondiale au Festival de Venise de 2019. Pour tous ceux qui pensaient que Joker était une œuvre d’art transcendante, d’autres étaient convaincus que c’était un film dangereux qui pouvait potentiellement avoir des conséquences réelles. Les théâtres ont en fait augmenté la sécurité lors de l’ouverture du Joker, ils se sont donc préparés en cas de problème. En fin de compte, la nature polarisante de Joker a alimenté une course au box-office sans précédent qui l’a vu devenir le premier film coté R à gagner 1 milliard de dollars dans le monde.

Bien que Joker soit absent depuis un certain temps, la conversation sur le film ne se terminera pas de si tôt. Joker est entré dans l’histoire plus tôt ce mois-ci en obtenant 11 hochements de tête aux Oscars (la plupart de tous les temps pour une adaptation de bande dessinée), dont Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleur acteur. Joaquin Phoenix est même le favori des paris dans la catégorie du meilleur acteur, après ses victoires aux Golden Globes et aux SAG Awards. Avec Joker continuant à faire les gros titres, c’est le moment idéal pour passer sous le microscope Honest Trailers.

Aujourd’hui, Screen Junkies a mis en ligne son Joker Honest Trailer, qui arrive quelques semaines après la sortie du film en Blu-ray. Vous pouvez le regarder dans l’espace ci-dessous:

Naturellement, le discours du Joker est un sujet de discussion majeur dans la bande-annonce honnête, avec la vidéo abordant les préoccupations des gens avant la sortie du film. Rétrospectivement, quelques-unes de ces craintes (telles que la croyance que Joker était un incel violent ou un film anti-SJW) n’étaient pas fondées et ont seulement contribué à susciter plus d’intérêt pour le film. Honest Trailers n’est pas le premier à souligner que la fureur intense à propos de Joker était un meilleur outil promotionnel pour le film que le matériel publicitaire officiel, car les gens sont devenus curieux de voir de quoi il s’agissait. Ce que beaucoup ont retiré de Joker était un message sur le nez au sujet d’une société qui se détériorait, ce qui en faisait un portrait assez précis de la journée et de l’âge d’aujourd’hui. Le réalisateur Todd Phillips a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles Joker avait eu autant de succès était que son histoire avait trouvé un écho auprès d’un public moderne.

Finalement, toute indignation persistante à propos de Joker devrait se dissiper, et au fil du temps, les gens pourront peut-être réfléchir plus calmement sur le voyage du film. C’était un projet que Warner Bros se méfiait de l’éclairage vert (car, entre autres, ils vendent des pyjamas Joker) et il a fini par devenir un phénomène de la culture pop qui a remporté le plus de nominations aux Oscars de tous les films cette année. Même ceux qui n’aimaient pas Joker peuvent espérer que son succès ouvre la porte à des interprétations plus uniques de personnages de bandes dessinées emblématiques (pas nécessairement des histoires d’origine sinistres pour les méchants), permettant au genre d’évoluer en continu. Un jour, Joker pourrait être regardé un film de bande dessinée historique qui a contribué à changer le jeu.

Source: Screen Junkies