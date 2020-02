Joker prêt pour une tournée de cinéma avec un orchestre en direct

Les projections de films avec des orchestres en direct sont devenues de plus en plus populaires au fil des ans, et Joker se lance dans l’action. Deadline rapporte que le film nominé aux Oscars de Todd Phillips devrait démarrer une tournée de concerts à Londres le 30 avril.

La tournée devrait se dérouler en Europe jusqu’en juillet et devrait s’étendre à l’international au-delà. Jeff Atmajian, qui a dirigé la bande originale du film, dirigera les débuts à Londres. D’autres dates au-delà du coup d’envoi de Londres n’ont pas encore été annoncées.

«Je suis ravi de voir et d’entendre Joker au cinéma avec un orchestre en direct», a déclaré le compositeur Joker Hildur Guðnadóttir, nominé pour la meilleure partition aux Academy Awards. «Lorsque nous avons enregistré la musique, l’orchestre a apporté une telle profondeur et une telle attention aux performances que nous retenions tous littéralement notre souffle pendant la plupart des sessions d’enregistrement. Ce fut un beau voyage. Je suis tellement heureux de pouvoir y retourner et pour un public de vivre cela aussi. “