Joker remplace Harley Quinn par une nouvelle petite amie

En ce qui concerne les romances, le Joker n’a pas beaucoup d’aventures DC Comicsmais maintenant vous oublierez votre rupture avec Harley quinn Avec un nouveau personnage.

L’auteur actuel de BatmanJames Tynion IV a publié des détails sur ses plans pour le prochain arc du Chevalier noir, où il a révélé le nom d’un nouveau méchant appelé Punchline qui apparaîtra sur la couverture de Batman numéro 92. Conçu par Jorge Jiménez, Tynion a laissé quelques indices intéressants sur Punchline et sa possible histoire d’amour avec lui. Blaguer, qui n’est plus avec Harley quinn.

«Mais QUAND apparaît-il pour la première fois? BATMAN est-il le numéro 89? EST-CE L’ANNÉE DU VILLANO: HELL ARISEN numéro 3? Suis-je en train d’écrire votre histoire d’origine dans JOKER 80th Anniversary Special? Est-elle la nouvelle petite amie de Joker? Fait-elle partie de JOKER WAR? Qui diable est cette Punchline, et pourquoi voulez-vous poignarder tout le monde?!?!?!?!?!?!!

L’écrivain comique James Tynion IV a plaisanté avec Punchline disant qu’elle “n’est pas de bonnes personnes” et qu’elle est très excitée de la voir apparaître sur les pages de Batman dans DC Comics.

Le design est élégant. Le maquillage de clown subtil mélangé à des couleurs audacieuses, ainsi que le O et le X sur le dessus de ses bottes et gants semblent assez menaçants. Il sera intéressant de voir sa dynamique avec le Joker. Serez-vous un fan obsédé? Va-t-il tomber dans la même vieille tactique abusive que Harley Quinn? Aura-t-elle le contrôle de la situation? Comment l’autre méchant nouveau designer joue-t-il dans tout cela? Beaucoup de doutes et de nombreuses histoires passionnantes à découvrir.

C’est toujours génial de voir un nouveau méchant apparaître dans la série Batman en cours.

Tynion IV et Jiménez veulent clairement laisser leur marque dans leur carrière et présenter un nouveau personnage est un bon moyen de le faire. Esthétiquement, Punchline Il a fière allure et il fait certainement un très bon match avec le Joker. Espérons juste que ce n’est pas une relation toxique comme celle que j’ai eue avec Harley quinn.

Synopsis de la bande dessinée Batman numéro 92.

Le plus grand vol qualifié de l’histoire est en cours à Gotham City, grâce au mystérieux maître du crime connu sous le nom de Designer! Batman sait ce qu’il doit faire, mais pour arrêter l’intrigue, il doit d’abord échapper au piège mortel le plus ingénieux que le Riddler ait imaginé!

Article précédentIron Man devient le nouveau méchant de Marvel

Article suivant La vraie raison pour laquelle Mushu ne sera pas en action réelle Mulan

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.