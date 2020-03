Joker révèle son pacte avec le diable

Joker donne son propre point de vue sur sa «renaissance» et cela implique de conclure un pacte avec le diable.

DC Comics prépare un nouvel événement appelé Guerre Joker, qui rejoint les histoires de Batman et cela promet d’être une nouvelle tournure dans la relation héros-méchant. Le moment est donc propice à l’introspection et à la recherche de vieux secrets. Ce qui s’est passé il y a une nuit a un impact sur les événements actuels et futurs.

C’est ainsi qu’il explique sa propre version de la façon dont lui et trois autres méchants ont joué avec le diable.

Il était une fois … Quatre voleurs sont entrés dans une maison hantée pour dîner avec le diable. Il était satisfait des péchés capitaux que les voleurs avaient commis, alors il s’est approché de chacun d’eux et leur a demandé ce qu’ils voulaient le plus dans le monde.

Le premier voleur était un vieil oiseau gras (Le pingouin) et il a dit qu’il voulait être le roi et que tout le monde obéissait à ses ordres. Le diable lui a donc donné le nombre des plus grands assassins afin qu’il puisse abattre les dirigeants et ainsi imposer ceux qui lui étaient fidèles.

Alors que le deuxième voleur, qui était un homme qui était fou (Devinette) Il a dit qu’il voulait être l’homme le plus sage du royaume. Le diable lui a donc donné un jeu pour jouer avec les plus intelligents, pour mourir un par un, jusqu’à ce qu’il devienne le plus sage de tous.

Le troisième voleur était un chat (Catwoman), elle voulait être la plus riche du royaume. Le diable lui a donc donné les clés pour accéder aux objets de valeur des plus riches du royaume. Cela lui garderait les diamants.

Enfin, le quatrième voleur, était un bouffon (Joker) et il riait tout le temps. Puisqu’il était le seul à comprendre le jeu du diable. Parce que sans dirigeants, sans gens intelligents et sans riches, le royaume n’appartiendrait pas aux voleurs, mais appartiendrait au diable.

Quand il lui a demandé ce qu’elle voulait le plus au monde. Le Joker Il a répondu: Je veux être le diable … Alors je l’ai tué.

Une guerre se prépare à Gotham.

Il y a un méchant nommé le designer qui était celui qui a organisé tous les actes criminels des méchants de Gotham. C’était un plan superbement synchronisé pour exploser maintenant. Mais il semble que le Joker ait compris d’une manière tordue quelque chose que les autres ne pouvaient voir nulle part.

Synopsis de la bande dessinée Batman numéro 91 James Tynion IV, Rafael Albuquerque, Jorge Jiménez, Carlo Pagulayan, Danny Miki, Tomeu Morey, Jorge Jiménez et Tomeu Morey.

Le mystérieux maître criminel connu uniquement sous le nom de Designer a réuni les plus grands criminels de Gotham City pour planifier le crime parfait, et maintenant son plan a été déclenché sur la ville de toutes ses forces. Batman fera de son mieux pour découvrir le grand design, mais Catwoman est celle qui a le plus grand secret. Si Batman gagne contre le Designer, il perdra tout.

