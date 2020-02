Joker revient pour tuer Nightwing comme il l’a déjà fait avec Robin

Partager

Le Joker prévoit d’abattre Nightwing et souhaite que l’histoire se répète avec l’ancien Robin, tout en récupérant son ancien et fiable levier.

Attention SPOILERS du Nightwing numéro 69. Il Joker Il n’est pas content de savoir que le héros original de DC Comics et Robin n’est plus à Bludhaven. Donc, le méchant de Batman veut attirer Dick Grayson à sa fin

Joker frappé brutalement Jason Todd avec un levier sur Batman: une mort dans la famille avant de le tuer C’est l’un des moments les plus emblématiques et les plus dévastateurs de l’histoire de DC Comics.

L’histoire se répétera-t-elle?

Dans Nightwing numéro 69 Dan Jurgens, Ronan Cliquet, Nick Filardi et Andworld Design, le Joker est vu en train de regarder la télévision dans un appartement, quand il découvre que Nightwing a fait les gros titres. Cependant, ce n’est pas la Nightwing qu’il a traitée auparavant, mais quatre nouvelles Nightwings qui sont devenues les juges de Bludhaven en son absence. Les quatre autres versions sont décrites comme plus jeunes et deux d’entre elles sont des frères. Cela n’impressionne pas le Joker, qui demande s’il s’agit “d’une sorte de blague”. Avant de saisir le levier et de déchirer votre téléviseur.

Aperçus de Nightwing numéro 71 Ils suggèrent qu’il kidnappera le vrai héros. Il Joker Il est prêt à gérer les quatre autres versions avant d’atteindre Dick, qui est toujours occupé à apprendre qui il est vraiment. Les choses ne seront pas plus faciles pour Dick après avoir rencontré le Joker. Dans les avancées de Nightwing numéro 72, Dick découvre que la clé pour restaurer son identité est de rencontrer Batgirl. Cependant, quand il se rend à Gotham pour la trouver, il rencontre Punchline, la petite amie tueur en série du Joker. Il semble plus qu’heureux de suivre les ordres du méchant et d’essayer de mettre fin à la justice pour de bon.

Le Joker a un grand avantage contre Nightwing, car peu importe le nombre de héros impostant son nom, il connaît la véritable identité du super-héros. Ces informations vous donneront de nouvelles voies pour attaquer la famille des chauves-souris de différentes manières, qui joueront un rôle important dans la prochaine guerre J Joker. L’utilisation d’un levier fait écho à l’un des jours les plus sombres de la vie de Batman et est liée à la perte d’un Robin (Jason Todd).

