Jon Bernthal étant le nouveau «Gigolo américain»

Showtime a annoncé que Jon Bernthal dirigera le casting de la version télévisée de ‘Gigol américain‘écrit et réalisé en 1980 par Paul Schrader, dans ce qui, bien que non annoncé comme tel, ressemble plus à une suite qu’à une sorte de remake.

Un projet qui est à l’agenda du réseau depuis près de quatre ans et dont le pilote aura David Hollander (directeur créatif principal de ‘Ray Donovan’ depuis sa deuxième saison) en tant que producteur exécutif, scénariste et réalisateur, qui servira également de showrunner en cas de que la série reçoit enfin le feu vert.

Bernthal lui-même, qui a déjà participé à des séries telles que «Mob City», «The Walking Dead» ou «Show me a Hero», sera l’un de ses producteurs exécutifs aux côtés de Jonathan Littman, KristieAnne Reed et Jerry Bruckheimer, également producteur du film original.

Une série de Jerry Bruckheimer Television et Paramount Television Studios, la série est présentée comme une réinterprétation moderne dans laquelle Bernthal joue le même personnage que Richard Gere à l’époque, Julian Kaye, dix-huit ans après avoir été arrêté pour meurtre et combats pour avoir trouvé leur place dans l’industrie du sexe moderne à Los Angeles.

À son tour, essayant de découvrir la vérité sur le montage qui l’a envoyé dans la prison qui passait, essayant de renouer avec Michelle, son seul véritable amour.