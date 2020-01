Jon Favreau partage la photo de George Lucas avec Baby Yoda sur le tournage de Mandalorian

George Lucas a rencontré Baby Yoda et Jon Favreau a partagé une photo de la réunion sur Twitter. Comme nous le savions déjà, Lucas a visité le tournage de The Mandalorian lors de la production de la première saison, et il a eu une rencontre rapprochée avec The Child. Avec la première saison entièrement publiée, Favreau a partagé la photo sur les médias sociaux comme vous pouvez le voir ci-dessous.

La deuxième saison de la série Disney + est actuellement en production et devrait arriver plus tard cette année.

pic.twitter.com/y121exIBtZ

– Jon Favreau (@Jon_Favreau) 17 janvier 2020