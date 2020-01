Jon Stewart est de retour et a quelque chose à dire. Bande-annonce ‘Irresistible’

Focus Features a lancé un premier aperçu de ‘Irrésistible‘, nouvelle œuvre du réalisateur Jon Stewart dans laquelle il sera le deuxième film en tant que scénariste et réalisateur de l’animateur de “The Daily Show” après “Rosewater”, sorti en 2014. Mackenzie Davis, Rose Byrne, Chris Cooper et Steve Carell sont les principaux protagonistes de cette histoire pour arriver en salles le 29 mai prochain.

Cette comédie dramatique parle d’un consultant politique démocrate (Carell) qui aide un ancien colonel de la marine (Cooper) à la retraite à se porter candidat à la mairie dans une petite ville du Wisconsin. Byrne interprète le conseiller de l’actuel maire de la ville qui, bien sûr, se présente à la réélection, tandis que Davis donne vie à la fille de Cooper.

Plan B Entertainment et Jon Stewart produisent le film dont le casting est complété par Natasha Lyonne, Topher Grace, Debra Messing, Will Sasso, Brent Sexton, Eve Gordon, Jen Nikolaisen et Andrea Frankle. Puis la bande-annonce.

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube