Joseph Kosinski dit qu’il garde le rythme sur Top Gun: Maverick travaille malgré le retard

Top Gun: Maverick a été repoussé de cinq mois, mais cela n’a pas changé la façon dont Joseph Kosinski y travaille. Kosinski, qui dirige la suite tant attendue de Top Gun, s’est entretenu avec ComicBook.com pour une nouvelle interview et a discuté du film poussé du 24 juin au 23 décembre.

“Nous respectons notre calendrier et terminons le film comme s’il sortait à sa date de sortie d’origine”, a déclaré Kosinski. “Heureusement, je suis dans la dernière ligne droite de la post-production où, malgré toutes les restrictions sur la façon dont vous pouvez travailler maintenant, je suis en mesure de continuer à faire mon travail et de terminer le film, ce qui est assez étonnant. Si j’étais dans une autre phase du projet, ce serait difficile à faire, mais parce que je suis en fin de poste, je peux faire tout ce dont j’ai besoin pour pouvoir le terminer. “

Il a poursuivi: «Nous respectons notre calendrier et terminons le film et le maintenons pendant six mois, ce qui est tellement intéressant à faire, mais c’est la bonne décision car c’est un film que les gens doivent voir sur grand écran. et s’il n’y a pas de grand écran, vous ne voulez pas sortir ce film. Nous voulons que ce soit une expérience partagée sur un écran aussi grand que possible. »

Le film met en vedette Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell et Val Kilmer.

Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, poussant l’enveloppe en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement dans le grade qui le terrerait. Quand il se retrouve à former un détachement de diplômés Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif: “Rooster”, le fils du défunt ami de Maverick et le lieutenant Nick Bradshaw, officier d’interception radar, alias «Goose».

Face à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, culminant dans une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour le piloter.