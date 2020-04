Joseph Kosinski fait à nouveau référence à la suite de «Tron: Legacy»

Dix ans après la première de «TRON Legacy», des doutes subsistent quant à la continuité ou non de cette histoire. Le film a connu un succès modéré, atteignant 400 millions de dollars au box-office mondial, un chiffre qui n’a pas suffi à Disney pour planifier une suite dans les années suivantes. Malgré tout, il reste à espérer qu’à l’avenir, nous verrons une deuxième partie du film, ou du moins qu’il a été abandonné dans une récente interview de son réalisateur Jose Kosinski.

“Il y a toujours eu un intérêt pour une suite depuis Legacy. On a parlé de faire un autre film et de continuer l’histoire. J’étais en Chine il y a quelques années et je les ai vus construire le Tron Roller Coaster à Shanghai, ce qui, apparemment, est assez surprenant. J’adorerais en faire l’expérience à un moment donné. Je pense que c’est toujours un joyau de la couronne pour Disney et je pense qu’il y a des fans et des gens à l’intérieur du studio qui poussent pour continuer. Donc je pense que cela pourrait arriver. Comme tout, il a juste besoin de la bonne confluence de temps et les éléments. Tout doit être réuni pour que le film se passe. “

Bien sûr, nous ne sommes pas confrontés à la confirmation d’une suite, bien que ce soit une façon de ne pas fermer définitivement la porte.Kosinski a la sortie imminente de “ Top Gun: Maverick ” à Noël prochain, et peut-être en fonction de son succès, il pourrait convaincre Disney pour ramener Jeff Bridges à la viande CGI. Même pourquoi pas, je pourrais me rendre à Disney +.

Enfin, le réalisateur a déclaré: “Je pense que c’est possible et je pense que ça vaut le coup. Il y a suffisamment d’idées dans la franchise et le fait qu’elle soit si unique et que rien d’autre ne ressemble ou ne sonne … cette histoire est de TRON. Je pense qu’il y a un avenir pour la franchise et j’espère qu’elle continuera de croître. “

Mettant en vedette Jeff Bridges, Garrett Hedlund et Olivia Wilde, le film de 2010 est une continuation du classique culte de Disney en 1982. Le film se distingue par son esthétique visuelle époustouflante, sa bande-son et ses scènes d’action.