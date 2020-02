Joseph Sikora Talks Power Series Finale et à venir – Blackfilm

Il y a quelques jours, Blackfilm.com a assisté à la projection de l’épisode final de la série Power au Paley Center de New York. Parmi les personnes présentes figuraient Terrence J., Mark Canton, Curtis «50 Cent» Jackson, Michael Rainey Jr., Courtney A. Kemp, Naturi Naughton, Larenz Tate, Shane Johnson, Rotimi, Joseph Sikora, Lahmard Tate, et Mike Dopud.

Parmi les acteurs à qui nous avons parlé sur le tapis rouge, il y avait Joseph Sikora, qui a joué la main droite de Tommy, Ghost. Avec son personnage dirigé vers l’Ouest, Blackfilm.com a eu l’occasion de parler avec Sikora de son personnage.

Donc, s’il se dirige vers l’ouest, où voyez-vous la vie de Tommy?

Joseph Sikora: Eh bien, Tommy n’a rien. Je pense que Tommy passe par sa vie et il voit que tous ceux qu’il aime l’ont renié ou sont morts. Donc, pour partir de cet endroit, c’est vraiment un endroit difficile pour revenir. Je pense donc que la partie excitante serait de voir comment il pourrait revenir. S’il revenait, jusqu’où il irait et comment il jouerait le match.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris à propos de Tommy cette dernière saison et tout au long de la série.

Joseph Sikora: Peut-être pas la chose qui m’a le plus surpris. Mais ce que j’ai le plus apprécié, c’est peut-être regarder Tommy devenir son propre homme, devenir sa propre personne, devenir son propre patron. Et il est venu son propre patron avec un sentiment de sérendipité. Parce qu’il avait fait tout cela tout seul. Ce n’est que jusqu’à ce qu’il réalise qu’il l’a fait qu’il a pu prendre le contrôle. Il y a une vieille expression qui dit que quand on sait mieux, on fait mieux, et Tommy ne savait pas mieux avant la fin de notre série.

À quel moment vous ont-ils dit ce qui allait arriver à Tommy? Quand avez-vous reçu le script?

Joseph Sikora: Eh bien, vous ne savez jamais totalement ce qui va se passer à la fin. Mais vous obtenez un aperçu lorsque la saison commence pour approximativement ce que votre aperçu de votre arc de saison va être en tant que personnage de toute façon, donc et pendant un certain temps, au moins les gros morceaux qui vont arriver.

Que fait le spectacle pour toi en tant qu’acteur?

Joseph Sikora: La même chose que tout le monde supposerait. Cela se produit lorsque vous vivez et respirez un personnage pendant six ans, il y a quelque chose de vraiment spécial pour le rendre vivant. Et ce que j’ai fait, c’est que j’ai essayé de rester fidèle au gars avec qui je me suis présenté le premier jour de tournage. Mon personnage n’a donc pas changé. Ce qui a changé, ce sont les bonnes situations dans lesquelles l’écrivain l’a placé. C’est donc un défi en soi. Et certaines personnes disent: “Oh, ce personnage a évolué.” Je dirais que Tommy n’a pas évolué du tout, à part la façon dont il a évolué au sein de notre série. Pour que les écrivains mettent juste cet homme que nous connaissions depuis le premier jour et deux situations différentes que nous avons vues le dernier jour.

Combien de vies diriez-vous que Tommy a quitté?

Joseph Sikora: Je dirais au moins trois.