Josh Boone confirme que les nouveaux mutants n’ont pas repris de tournage

Josh Boone a confirmé que, malgré un long retard alors qu’il était sous la propriété de Fox pour que des reprises puissent être effectuées, The New Mutants est toute sa séquence originale. Boone a parlé avec EW du film d’horreur X-Men, qui se concentre sur l’équipe titulaire de mutants adolescents coincés dans un asile, et remet les pendules à l’heure sur les nombreux rapports selon lesquels Fox a tenté de refaire des tournages sans cesse retardés, ce qui a causé le film à cogner encore et encore.

«Tout le monde a dit que nous avions fait des reprises! Nous n’avons jamais procédé à de nouvelles prises de vue », a expliqué Boone à EW. “Et je vais vous dire ceci: s’il n’y avait pas eu de fusion, je suis sûr que nous aurions refait les prises de vue de la même manière que chaque film fait les reprises. Nous ne l’avons même pas fait parce que lorsque la fusion a été réalisée et que tout a été réglé, tout le monde est plus âgé. “

Boone a noté que le plus grand retard pour le film était dû à la fusion Disney-Fox. “Nous n’avions rien entendu à cause de la fusion”, a-t-il déclaré. «Ce fut un silence radio pendant environ un an où nous n’avions aucune nouvelle information du tout… Quand ils m’ont appelé juste avant que je parte faire The Stand et m’ont dit:« Voudriez-vous venir finir le film? »J’ai dit:« Je voudrais f ** J’adore venir finir le film! ‘»

Maisie Williams, qui joue Rahne Sinclair (alias Wolfsbane) dans le film, a hâte que les fans le voient. “Le film est exactement le film que nous avons prévu de faire”, a-t-elle déclaré. «J’étais nerveux quand ils parlaient de reprendre ou de rééditer que ça allait être très différent, mais honnêtement, c’est exactement ce que nous avions l’intention de faire.»

Elle a ajouté: «C’est très… thriller. Je pense que la nature d’un groupe d’adolescents pris au piège dans une installation, tous avec des pouvoirs individuels qu’ils ne savent pas encore utiliser ou même invoquer, qui se prête très bien aux suspens et aux coupures effrayantes. Tout est fait de manière très honnête et cela vient vraiment des personnages et des situations dans lesquelles ils se trouvent. Ce n’est pas un film de comédie de super-héros joyeux et optimiste. C’est vraiment très sombre. “

Le film met également en vedette Anya Taylor-Joy dans le rôle d’Illyana Rasputin (Magik), Charlie Heaton dans le rôle de Sam Guthrie (Cannonball), Henry Zaga dans le rôle de Roberto da Costa (Sunspot) et Blu Hunt dans le rôle de Danielle Moonstar (Mirage). Il devrait enfin sortir le 3 avril – en supposant qu’il n’y ait plus de fusions.