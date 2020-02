Josh Boone dit que de nouveaux mutants ont été inspirés par Nightmare on Elm Street: Dream Warriors

Josh Boone a nommé ses influences filmiques pour le prochain film New Mutants, et elles incluent un classique de l’horreur dans Nightmare on Elm Street: Dream Warriors. Boone s’est entretenu avec Collider en 2017 lorsque le film était en production, et le site a publié le rapport cette semaine. Quelques faits saillants sont ci-dessous:

Sur les influences du film: “Je dirais que les plus grandes influences de ce film étaient [One Flew Over the] Cuckoo’s Nest, The Shining et Dream Warriors. J’adore Dream Warriors, j’ai adoré le premier [Nightmare on Elm Street] aussi, mais c’est vraiment un film d’horreur en réalité pour les premiers 75% du film et ensuite ça devient autre chose. »

Pour éviter les tropes des films de super-héros: «J’ai toujours l’impression que lorsque vous regardez la plupart des films de bandes dessinées, vos yeux brillent au cours des 40 dernières minutes où vous vous dites:« D’accord, ils vont se battre pendant 40 minutes ou peu importe. »Nous avons essayé de limiter cela mais faites en sorte que ces trucs soient vraiment importants et percutants là où il n’y a pas beaucoup de redondances avec tous les effets visuels et tous les trucs d’action, juste pour le faire avancer rapidement et avoir le temps pour autant de personnages que possible. “

Sur le ton et la note du film: “C’est un film d’horreur surnaturel. Je dirais que c’est poussé aussi loin que vous pourriez pousser un PG-13, autant que Dark Knight a été poussé ou quoi que ce soit avec Joker mettant la tête de quelqu’un dans un crayon et tout ça, ou le visage de Two-Face, nous avons poussé des trucs aussi loin que possible. »

Le film longtemps retardé devrait enfin voir le jour le 3 avril.