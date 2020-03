Josh Boone dit que les nouveaux mutants ne peuvent que monter de Dark Phoenix

Josh Boone n’est pas trop stressé par le dernier retard de New Mutants, car il a noté: “Vous ne pouvez monter qu’après Dark Phoenix.” Le directeur de New Mutants s’est entretenu avec Empire (par Digital Spy et a déclaré qu’il ne ressentait aucune pression pour livrer après que Dark Phoenix ait floppé à la fois, de manière critique et commerciale.

Boone a souligné que Dark Phoenix était «l’un des films les plus critiqués de l’année dernière» et a déclaré: «Écoutez, vous ne pouvez monter qu’après Dark Phoenix. Cela ne veut rien dire de mal sur les personnes impliquées, mais c’était ce que c’était. Honnêtement, je ressens moins de pression maintenant qu’avant [the first slated release date]. Parce que nous avons testé notre film tant de fois et que le public a adoré. “

The New Mutants devait sortir le 3 avril, la dernière d’une longue série de dates de sortie, mais a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19.