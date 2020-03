Josh Brolin veut jouer à nouveau au câble dans le MCU

Dans une interview avec ComicBook.com, le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, a déclaré que Josh Brolin voulait jouer à nouveau Cable dans le MCU même s’il avait auparavant joué Thanos pour le studio. Les films Deadpool étaient à l’origine chez FOX, mais lorsque Disney a acheté FOX, ils ont récupéré les droits de Marvel. Il reste à voir si Deadpool 3 offrira la même continuité que le reste du MCU.

Liefeld a déclaré: «Je vais dire à vos téléspectateurs… Josh veut redevenir Cable plus tôt que tard. Il est impatient de redevenir Cable. Il aimait être Cable. Il m’a dit qu’il comprenait combien il aimait son rôle de Thanos, mais il ne ressemblait pas complètement à Josh Brolin. Ce sont les propres mots de Josh Brolin qui me disent, Rob Liefeld. Il m’a dit: “Rob quand je suis apparu en tant que Cable dans Deadpool 2, mes téléphones ont décroché.” Le gars n’est qu’un de nos plus grands acteurs. »