Josh Brolin veut rejouer Cable

Selon un rapport de ComicBook, Josh Brolin a exprimé son intérêt à représenter Cable dans un futur film Marvel. Ceci malgré le fait que l’acteur donne également vie à l’un des méchants de l’UCM, Thanos, sans oublier qu’après l’acquisition de 20th Century Fox par Disney, le studio détient désormais les droits sur les personnages X-Men.

C’est le créateur de la bande dessinée Rob Liefeld qui a révélé la nouvelle: “Josh veut redevenir Cable, et le plus tôt possible. Il veut redevenir Cable. Il a adoré être ce personnage. Il m’a dit qu’il comprenait à quel point son rôle était aimé à Thanos. mais il ne ressemble pas complètement à Josh Brolin “, a déclaré Liefeld, qui a ajouté:

“Ce sont les mots mêmes que Josh Brolin m’a dit: Rob, quand je suis apparu en tant que Cable dans Deadpool 2, mon téléphone a continué à sonner … Cela a tout changé pour lui, évidemment, Josh recevrait à un moment donné ce prix mérité pour sa carrière. Le gars il n’est qu’un de nos meilleurs acteurs. “

Rappelons que Brolin est apparu comme Cable dans ‘Deadpool 2La suite de David Leitch, qui présentait à nouveau Ryan Reynolds comme personnage principal. Le film a dépassé 730 millions de dollars dans le monde dans sa sortie en 2018.