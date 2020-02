Jouez au nouveau jeu de surf de Microsoft Edge sans Internet

Microsoft Les utilisateurs Edge sans connexion Internet ont désormais la possibilité de remplir le temps avec un nouveau jeu de surf. Rendre disponible un jeu par navigateur hors ligne n’est pas nouveau, bien que Microsoft semble avoir poussé l’idée au niveau supérieur.

Google Chrome est assez connu pour offrir une fonctionnalité comme celle-ci avec son jeu de course sans fin Dino où tout ce que l’utilisateur a à faire est de sauter. Google a ajouté le jeu de dinosaures à Chrome en 2014 et il fait toujours partie de l’expérience du navigateur hors ligne à ce jour. Cependant, il n’a pas reçu beaucoup de modernisation depuis, bien qu’il ne nécessite plus que l’utilisateur soit hors ligne pour jouer.

William Devereux, responsable du programme senior de Microsoft Edge, s’est rendu sur Twitter pour confirmer que le jeu de surf est désormais disponible pour davantage d’utilisateurs d’Edge. Alors que le jeu était auparavant utilisé comme un moyen de promouvoir le nouveau logo, il a maintenant été ajouté en tant que dispositif permanent aux canaux Canary et Developer. En outre, il devrait continuer à filtrer les différents canaux Edge jusqu’à ce qu’il atteigne finalement tous les utilisateurs. Lorsque vous utilisez l’un des canaux pris en charge (et actuellement non connecté à Internet), le jeu est accessible en tapant “edge: // surf” dans la barre d’URL.

Le jeu Edge: // Surf est désormais disponible en tant que jeu hors ligne dans Microsoft Edge! Nous avons apporté une tonne d’améliorations en fonction de vos commentaires. Voici les nouveautés de Canary / Dev:

🏄‍♂️ 3 nouveaux modes!

🎮 Jouez avec le clavier, la souris, le toucher ou la manette de jeu

🏆 Meilleurs scores

🌊 UX amélioré

🎁 Et bien plus! pic.twitter.com/UyLHED2loR

– William Devereux (@MasterDevwi) 26 février 2020

Microsoft démarre (et gagne) les guerres de jeux hors ligne

Qu’une guerre des jeux hors ligne ait existé ou non auparavant, il est clair que Microsoft a augmenté les enjeux avec sa dernière offre. Si le jeu vous semble familier, Devereux confirme que le jeu de surf hors ligne est basé sur SkiFree – un jeu de ski sorti en 1991 dans le cadre du Microsoft Entertainment Pack 3 pour Windows. Visuellement, le jeu est une amélioration significative par rapport au jeu de dinosaures de Chrome, bien que ce ne soit que le début. Devereux a également souligné que l’équipe Edge a globalement amélioré les fonctionnalités. Par exemple, la dernière version est livrée avec un tableau de score élevé et encore plus de façons de contrôler l’expérience, grâce au clavier, à la souris, au toucher et également à la prise en charge de la manette de jeu. La prise en charge étendue du contrôleur le rend idéal pour à peu près tous les appareils sur lesquels vous pouvez télécharger Microsoft Edge.

Trois nouveaux modes de jeu ont également été ajoutés pour maintenir le jeu hors ligne Edge encore plus longtemps. Le premier est «Let’s Surf» qui change essentiellement le jeu en un surfeur sans fin où il vous suffit de rester sur votre planche aussi longtemps que possible. Le deuxième nouveau mode est «Contre-la-montre» où vous rivalisez avec votre propre temps pour terminer une piste le plus tôt possible. Enfin, il y a “Zig Zag” qui changera l’objectif du jeu pour surfer sur autant de portes que possible sans en manquer aucune en route. Avec Microsoft ayant maintenant relevé la barre de jeu hors ligne, il sera intéressant de voir si Google répond que le jeu T-Rex semble tout à coup très 2014.

