Juan Antonio Bayona réalisant «Trêve» pour Warner Bros.

Juan Antonio Bayona a un nouveau film sur les mains. Le réalisateur a conclu un accord avec Warner Bros pour reprendre «Trêve», Récit biblique basé sur des événements réels écrit par Stuart Beattie, scénariste des premiers “ Pirates des Caraïbes ”, “ Collatéral ”, “ 30 jours d’obscurité ”, “ G.I. Joe ‘ou’ Australia ‘, ainsi que directeur de’ Tomorrow, When the War Begins ‘et’ Me, Frankenstein ‘.

Le film tourne autour de la fameuse “Trêve de Noël”, le cessez-le-feu bref et non officiel qui a eu lieu, pendant Noël de 1914, entre les troupes de l’Empire allemand et de l’Empire britannique stationnées sur le front ouest de la Première Guerre. Monde.

Une histoire bien connue qui a déjà été présentée au grand écran dans des films tels que “ Joyeux Noël ”, une production européenne qui mettait en vedette en 2005 Daniel Brhl, Benno Frmann, Guillaume Canet, Diane Kruger, Gary Lewis ou Dany Boon, entre autres.

Participant Media (‘The Pentagon Archives’, ‘Green Book’) est le producteur derrière ce projet qui deviendra le cinquième film de Juan Antonio Bayona après ‘The Orphanage’, ‘The Impossible’, ‘A monster vient me voir »et l’Américain« Jurassic World: The Fallen Kingdom ».

Le réalisateur espagnol entreprendra la production de «Trêve» à la fin du tournage en Nouvelle-Zélande des deux premiers épisodes de l’ambitieuse série de ‘Le Seigneur des Anneaux’ produite par Amazon, paralysée depuis mi-mars à cause … oui, du coronavirus.