Juan Carrasco revient en politique: la bande-annonce de “Vamos Juan”

Avec vous la bande annonce officielle de «Allez Juan», la suite de «Votez Juan», une série TNT originale produite par 100 Bullets et WarnerMedia. Diego San Jos continue en tant que showrunner tandis que son principal protagoniste, Javier Cmara, fait ses débuts en tant que réalisateur d’un épisode, ajoutant en tant que réalisateur à l’équipe formée par Vctor Garca Len, qui avait déjà réalisé certains épisodes de la première saison, et Borja Cobeaga.

Deux ans se sont écoulés depuis que ce ministre de l’Agriculture a atteint les plus hauts sommets du pouvoir. Maintenant, loin de toute activité politique, il mène une vie simple en travaillant comme professeur de biologie dans un institut Logroo. Cependant, ni son ambition politique ni sa vocation de service public ne sont éteintes. Conscient de combien il doit encore contribuer, Juan Carrasco décide de faire un pas en avant: rassembler son équipe de confiance, retourner à Madrid et commencer une nouvelle fête.

La série est créée par Diego San Jos, également scénariste et scénariste des nouveaux épisodes, flambant neuf à partir du 29 mars prochain, avec Daniel Castro, Pablo Remn et le susmentionné Vctor Garca Len.

En plus de Javier Cmara, dans le casting principal de «Allez Juan» ils répètent Mara Pujalte comme Macarena, son inséparable directrice de la communication alors qu’elle était ministre; Adam Jezierski, qui était son assistant; Pedro ngel Roca, ancien ministre du ministre; Joaqun Climent, dans la peau de l’implacable Vallejo; ou Cristbal Surez, comme le Recalde charismatique.

Le cercle familial de Carrasco est de nouveau d’une importance fondamentale, avec Yal Belicha comme épouse et Esty Quesada comme fille, un rôle qui atteint désormais une dimension dépassant le cadre purement familier, car, convaincu de son potentiel professionnel, Juan Carrasco décide de lui confier un poste de responsabilité en nommant son “community manager” du nouveau parti.

«Allez Juan» Il a également la collaboration d’acteurs tels que Jos Manuel Cervino, Alberto San Juan, Jess Vidal ou Anna Castillo, qui intervient précisément dans l’épisode réalisé par Javier Cmara.

Avec «Allez Juan», TNT et 100 Bullets espèrent rééditer le succès de «Votez Juan», qui était une audience réussie. Avec plus d’un million de téléspectateurs, à la fois dans les émissions linéaires et non linéaires, son premier épisode a été l’une des meilleures sorties de l’année sur la télévision payante.

