Jude Law et Taika Waititi dans ‘The Auteur’, nouvelle série Showtime

Go Deadline rapporte que l’acteur Jude Law (‘Captain Marvel’) et la réalisatrice oscarisée Taika Waititi (‘Jojo Rabbit’) dirigeront une nouvelle série Showtime originale intitulée ‘L’auteur’. Waititi réalise la série à partir de son propre scénario, soi-disant une stira hollywoodienne basée sur le roman du même nom de Rick Spears. Law joue le personnage principal.

Le roman graphique de Spears suit un producteur nommé Nathan T. Rex, dont la carrière s’effondre. Le gars essaie de refaire surface de ses cendres avec l’aide du tueur en série transformé en conseiller en assassin Darwin, son assistant Igor, les récits de Doctor Love et la charmante actrice Coconut. T. Rex fera tout pour empêcher sa carrière d’exploser, ce qui est une mauvaise nouvelle pour tout le monde.

Law est d’une actualité rayonnante grâce à sa participation à “ Le nouveau pape ” (de HBO) et “ Le rythme de la vengeance ”, un film qui co-joue aux côtés de Blake Lively et qui atteindra les cinémas espagnols en mars prochain. Waititi, pour sa part, a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté avec le “ Jojo Rabbit ” susmentionné, tout en travaillant actuellement sur “ Thor: Love and Thunder ” pour Marvel Studios.