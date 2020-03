Judi Dench n’a pas vu de chats et apprécie sa nomination Razzie

Dans une interview avec BBC Front Row (via Joblo), Judi Dench a déclaré qu’elle n’avait pas encore vu l’adaptation filmée de Cats, mais qu’elle était satisfaite de sa nomination pour Razzie. Elle a admis qu’elle n’avait pas vu le film à cause de la lutte contre la dégénérescence maculaire.

Elle a déclaré: «Je n’ai rien lu sur la réponse à cette question, je ne l’ai pas vue non plus. Je n’ai vu qu’une photo de moi [from the film]. J’ai eu un chat [who looked] comme ça, appelé Carpet, et je ne savais pas que je jouais Carpet. Je pensais que je jouais une sorte de vieux chat galeux qui n’avait pas beaucoup de fourrure. Je ne savais pas que j’étais ce merveilleux chat d’exposition! “

Elle a ajouté qu’elle n’était «que légèrement consciente de la réponse» et pense que «les gens ont été plutôt gentils avec moi».

Lorsqu’on lui a parlé de sa nomination aux Razzie (pour la pire actrice de soutien), elle a répondu: «Oh, je le suis? Ce serait bien! Pour autant que je sache, c’est une première! “