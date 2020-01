«Judy» – René – Le septième art

Je serai bref: «Judy» est l’un de ces biopic qui dépendent fortement de son protagoniste; à la fois de son travail et du choix de ce protagoniste lui-même. Dans ce cas, celui d’un René Zellweger qui réalise ce qui caractérise le plus une grande interprétation comme la sienne: Que l’on ne puisse imaginer personne de mieux pour le rôle.

«Judy» est un film sur les dernières années de Judy Garland. Celui de «Le magicien d’Oz». Aussi, un “basé sur des événements réels” très compétent et solide, où tout semble être tellement en place que rien ne semble être laissé au hasard. Cette finesse impeccable, d’autre part, si courageuse et stimulante pour ne pas sortir de la voie indiquée.

Voici ce qui a été dit au début, sa valeur différentielle: Le choix et l’interprétation d’un René Zellweger qui réalise ce qui est le plus apprécié d’une grande interprétation comme la vôtre: Celui-là peut s’emballer, sans aucune charge de conscience, et même profiter tel quel, bien que tout le reste manque de lueur dans le look.

Ce n’est pas que «Judy» est un mauvais film, c’est que c’est un film, sans plus. Dans l’ombre de son personnage protagoniste et de son interprète protagoniste. Presque le moins d’une excuse immaculée, et malgré leurs efforts, rien de plus qu’une simple revue de Wikipédia pour que ses protagonistes, le réel et le représenté, brillent de leur propre lumière.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex