Julia Fox a-t-elle subi une chirurgie plastique? Les fans de Uncut Gems pensent que l’actrice débutante est trop belle! – HITC

Uncut Gems, le sixième long métrage de Josh et Benny Safdie, a complètement captivé le public avec son exploration incessante et angoissante du Diamond District de New York.

Bien que les frères Safdie aient attiré de grands noms comme Adam Sandler – dans ce qui est reçu comme une performance déterminante – Idina Menzel et The Weeknd, c’est l’actrice débutante Julia Fox qui a vraiment brillé.

Jouant un rôle qui était, en fait, inspiré par elle-même, Julia s’est mise à agir comme une prise de poisson dans l’eau. Julia avait rencontré les frères Safdie au début des années 2010, alors qu’elle était une sorte de mondaine new-yorkaise sur la scène du club.

Les fans du film sont tombés sur les talons pour les regards séduisants de Julia. Mais sont-ils tous naturels?

Qui est Julia Fox?

Julia Fox est née à Milan, en Italie, d’une mère italienne et d’un père américain. Elle a déménagé à New York à l’âge de 6 ans avec son père; ils se sont installés à Yorkville, Manhattan.

Avant que Julia, maintenant âgée de 29 ans, ne se fasse un nom en tant qu’actrice dans Uncut Gems, elle se plongeait dans les arts. Julia a travaillé comme photographe, peintre et aussi créatrice de mode. Elle dirigeait une marque de vêtements appelée Franziska Fox avec la copropriétaire Briana Andalore.

Maintenant, Julia se déplace entre New York et Los Angeles et cherche à étendre sa carrière d’actrice.

Elle a épousé le pilote privé Peter Artemiev en novembre 2018.

Une beauté éblouissante bat n’importe quel joyau

Une chose qui était aussi captivante pour les téléspectateurs d’Uncut Gems que le thriller à haut rythme était la beauté indéniable de Julia.

Alors qu’elle jouait la maîtresse et la vendeuse à temps partiel, la prostituée à temps partiel, nous avons pu voir Julia dans différents types de rôles. Mais elle était constamment éblouissante avec ses choix de tenues de beauté et de tueur.

Elle s’est définitivement fait un nom en tant qu’actrice à regarder et a gagné une méga base de fans grâce à sa performance dans Uncut Gems. Beaucoup sont allés sur Twitter pour louer sa beauté et son talent, et notamment pour protester contre le snob Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Julia Fox a-t-elle subi une chirurgie plastique?

Non confirmé, mais nous ne le pensons pas.

Julia Fox a été incroyablement candide à propos de son passé, ayant tout ouvert à la presse, de son overdose chez les adolescentes à sa rosacée. Donc, si Julia avait subi une chirurgie plastique, nous ne pensons pas que c’est quelque chose dont elle éviterait de parler.

Le seul travail que Julia a mentionné avoir fait est de faux cils. Dans une interview avec le magazine new-yorkais The Strategist, discutant des produits de beauté sans lesquels elle ne peut pas vivre, Julia a mentionné qu’elle se faisait cuire ses meilleurs cils.

Une photo taguée de Julia Fox sur Instagram datant de 2013 – alors qu’elle n’avait que 22 ans – montre qu’elle n’a pas changé physiquement au cours des sept dernières années, confirmant notre théorie selon laquelle elle est vraiment si belle.

VOIR AUSSI: Netflix: la fin des gemmes non coupées expliquée

Uncut Gems est arrivé dans les cinémas britanniques le vendredi 10 janvier et Netflix le vendredi 31 janvier 2020.

Dans d’autres nouvelles, où est le casting de Home Alone maintenant? Macaulay Culkin, Daniel Stern, Joe Pesci!