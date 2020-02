Julia Roberts, Sean Penn, Armie Hammer et Joel Edgerton seront les protagonistes de la série dramatique ‘Gaslit’

Alors que Deadline avance, Julia Roberts rencontre le créateur de ‘Mr Robot’, Sam Esmail pour une nouvelle série dramatique intitulée «Gaslit», décrit comme une version moderne du scandale du Watergate. L’actrice, qui était déjà d’accord avec Esmail dans la série Amazon “ Homecoming ”, sera accompagnée dans la distribution par Sean Penn, Armie Hammer et Joel Edgerton.

Basée sur le podcast Slate Plus “Slow Burn”, la série se concentre sur les histoires indicibles et les personnages oubliés de l’affaire Watergate, des subordonnés et opportunistes maladroits de Nixon, aux fans dérangés qui ont aidé et incité à leurs crimes, même les tragiques dénonciateurs qui, à terme, porteront au monde entier la corruption de l’administration du trente-septième président des États-Unis.

Le rôle de Roberts est celui de Martha Mitchell, une célébrité de l’Arkansas et épouse du fidèle procureur général de Nixon, John Mitchell, qui a une grande personnalité et une bouche plus grande. Malgré son affiliation à un parti, elle est la première personne à avoir publiquement tiré la sonnette d’alarme sur la participation de Nixon au Watergate, ce qui fait s’effondrer à la fois la présidence et sa vie personnelle.

Penn interprète quant à elle son mari, John Mitchell. En tant que procureur général, Mitchell est le conseiller et l’ami le plus fiable de Nixon. Tempéramenteux, de mauvaise humeur et impitoyable, mais désespérément amoureux de sa célèbre femme, il est obligé de choisir entre Martha et le président.

Hammer incarne John Dean, le jeune avocat de la Maison Blanche divisé entre son ambition et son combat sur la possibilité de mentir pour protéger le président. Enfin, Edgerton interprète G. Gordon Liddy, vétéran de la guerre de Corée, ancien agent du FBI et chef des opérations de l’unité “d’incendie” de Nixon, chargé de couvrir les fuites honteuses à cause des documents du Pentagone.

Robbie Pickering agira en tant que showrunner, avec Edgerton lui-même et son frère Nash en tant que réalisateurs de tous les épisodes. Étant donné que le projet provient d’Universal Content Productions, il semble logique que la série se termine par Peacock (service NBCUniversal), bien que d’autres sociétés telles qu’Amazon puissent également manifester de l’intérêt. La bataille est servie …