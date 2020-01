Julianne Hough Husband Brooks Laich est «Priorité au plaisir & # 039;

Danser avec les étoiles pro et juge America’s Got Talent, le mari de Julianne Hough, Brooks Laich, a révélé que cette année, il avait décidé de “donner la priorité au plaisir”. Cela arrive à un moment intéressant car il y a eu des rumeurs selon lesquelles les deux se sont donné de l’espace pour travailler sur leur relation. Le pro de Dancing with the Stars et l’ancien joueur professionnel de hokey n’ont pas encore abordé leurs problèmes en public alors qu’ils résolvent leurs problèmes en privé.

Le célèbre couple rencontré en 2015 est marié depuis deux ans, mais au cours des deux derniers mois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le couple avait du mal à rester ensemble. Hough est connue pour être très indépendante après avoir obtenu sa grande pause en tant que professionnelle de la danse. L’attitude d’esprit libre du danseur a été difficile pour Laich, qui serait moins sociable. Hough a également récemment parlé de sa fluidité sexuelle, disant qu’une fois qu’elle avait dit à son mari sa véritable identité, leur relation s’était renforcée. Les deux ont également été très ouvertes sur leur lutte pour devenir enceinte et ont choisi de passer par la fécondation in vitro.

Plus tôt ce mois-ci, E! a révélé que Laich et Hough traversaient une période de transition dans leur relation. Une source a révélé que le joueur de hockey canadien et sa femme danseuse prenaient le temps de se séparer pour décider de leurs prochaines étapes. Même si le couple est apparemment toujours marié, l’athlète a décidé de parler de sa vie sexuelle lors d’un épisode de podcast de How Men Think. Lors de la co-animation Q&R, Gavin DeGraw a demandé à Laich s’il était bon au lit, ce à quoi il a répondu: “Je ne sais pas.”

Le joueur de hockey a exprimé aux auditeurs que l’un de ses principaux objectifs pour la nouvelle année était d’en savoir plus sur sa sexualité en disant: “Les gens pensent que la sexualité n’est que l’acte sexuel, le simple fait d’avoir des relations sexuelles. Il y a tellement plus.” L’animateur de podcast a expliqué qu’il avait étudié le hockey, l’athlétisme, l’entraînement et la nutrition et qu’il était temps d’étudier correctement le sexe. Laich a suivi son discours avec une question personnelle pour ses auditeurs, leur demandant s’ils pensaient qu’ils étaient pleinement exprimés dans leur sexualité avec leurs partenaires, faisant allusion à des problèmes possibles au paradis avec sa femme Dancing With The Stars, quand il a dit que lui-même était ne pas.

Alors que la star de la LNH semblait un peu moralisatrice pour la plupart, il a conclu son épisode en disant qu’il était excité de faire le voyage pour découvrir qui il était et acquérir une meilleure connaissance de sa sexualité. Alors que Laich vise à faire passer le plaisir en premier, de nombreux adeptes pensent qu’il devrait mettre sa femme en premier et ne pas laisser leur relation tomber au bord du chemin juste pour apprendre à devenir meilleur dans l’acte sexuel.

