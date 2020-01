Julianne Hough publie un message d’amour au milieu des rumeurs de Brooks Laich Split

Danseur sur Danser avec les étoiles et ancienne animatrice de America’s Got Talent, Julianne Hough a publié un message sur l’évolution de l’amour au milieu de rumeurs selon lesquelles elle s’était séparée de son mari Brooks Laich. Le couple a maintenu ses activités à un niveau bas alors qu’il essayait de savoir s’il voulait rester marié.

Laich et Hough se sont rencontrés en 2015 et sont déjà mariés depuis deux ans, mais au cours des derniers mois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le couple avait du mal à garder son amour à flot. Hough est connue pour être très indépendante après avoir obtenu sa grande pause en tant que professionnelle de la danse. Hough a également récemment parlé de sa fluidité sexuelle, disant qu’une fois qu’elle avait dit à son mari sa véritable identité, leur relation s’était renforcée. Les deux ont également été très ouvertes sur leur lutte pour devenir enceinte et ont choisi de passer par la fécondation in vitro.

Selon E! les deux stars semblent admettre qu’elles font face à des luttes conjugales. Même si le couple marié n’a pas publiquement abordé leur situation, Hough a pris ses médias sociaux avec un post douteux qui a suscité des inquiétudes parmi ses fans. Le mercredi 29 janvier, Hough est allée sur ses histoires Instagram et a partagé une citation sur l’amour et les relations de Heidi Priebe. La citation disait:

“Aimer quelqu’un sur le long terme, c’est assister à mille funérailles des gens qu’il était. Les gens qu’ils sont trop épuisés pour être plus longtemps. Les gens qu’ils ne reconnaissent plus en eux-mêmes. Les gens dont ils sont issus , les gens dans lesquels ils n’ont jamais grandi. Nous voulons tellement que les gens que nous aimons retrouvent leur étincelle lorsqu’elle s’éteint; se retrouvent rapidement lorsqu’ils sont perdus. “

Le message énigmatique vient après la rumeur de tabloïd de la semaine dernière selon laquelle le couple était sur le point de l’appeler à quitter son mariage. Une source a déclaré aux médias que Laich et Hough se soucient beaucoup l’un de l’autre et essaient de naviguer ensemble dans leur relation. Naturellement, le couple aimerait régler ses problèmes en privé et loin des yeux du public. Actuellement, Hough travaille avec la tournée Live Your Best Life d’Oprah Winfrey tandis que Laich avait son propre podcast sur iHearRadio appelé How Men Think. Le joueur de hockey de la LNH a déclaré la semaine dernière qu’il ferait un voyage pour se concentrer sur son plaisir et en apprendre davantage sur le sexe et sa sexualité. Le Canadien a dit à ses auditeurs qu’il n’avait pas pu s’exprimer sexuellement avec sa femme et qu’il aimerait pouvoir étudier l’acte sexuel.

Alors que Laich est en train de découvrir qui il est en tant que personne et comment il peut obtenir plus de plaisir, de nombreux fans sont curieux de savoir pourquoi il ne ferait pas l’effort de l’échec de son mariage. Peut-être que le couple partira ensemble pour aider à concilier leurs différences. Les fans espèrent que cela Danser avec les étoiles La relation du danseur ne se termine pas comme tant d’autres à Hollywood – en divorce.

