Julianne Moore et Finn Wolfhard joueront dans “ When You Finish Saving the World ”, les débuts de Jesse Eisenberg en tant que réalisateur

VaDeadline rapporte que la gagnante d’un Oscar Julianne Moore (‘Always Alice’) et le jeune Finn Wolfhard (‘Stranger Things’) joueront dans le film de comédie dramatique.«Quand vous aurez fini de sauver le monde», une bande écrite et réalisée par Jesse Eisenberg qui sera le premier film de réalisateur du protagoniste de “The Social Network”. Le film sera également produit par Emma Stone, lauréate d’un Oscar.

Inspiré par l’Audible original du même nom d’Eisenberg, qui sortira cette année, pour le moment les détails précis de l’intrigue n’ont pas été révélés, bien que selon l’auteur lui-même, le film aura un ton différent de celui du livre audio.

Quant au studio, il se compose de six parties et se déroule sur trois décennies. Les personnages principaux sont trois membres d’une famille: Nathan, un père qui apprend à se connecter avec son fils nouveau-né; Rachel, une jeune étudiante qui cherche sa place dans une relation et dans la vie; et Ziggy, un adolescent espérant savoir d’où il vient et où il va. Wolfhard fournira également une voix pour le livre audio aux côtés de Kaitlyn Dever.

Moore et Dave McCary («SNL») participeront également à la production de ce film dont les droits de distribution mondiale seront mis en vente par CAA Media Finance.