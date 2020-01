June gagne enfin dans DC & # 039; s BASKETFUL OF HEADS # 4 Preview

Avertissement: Basketful of Heads est une bande dessinée MATURE

La pluie fouette les dunes herbeuses de l’île Brody et les mouettes hurlent au-dessus de la baie. Une silhouette élancée dans un imperméable porte un grand panier en osier, qui semble être plein de melons… recouvert par un morceau de drapeau américain taché de sang. Voilà comment l’histoire d’horreur Corbeille de têtes a commencé, et avec son quatrième numéro à l’horizon, il est devenu plus sanglant depuis.

L’histoire de June Branch est exactement ce à quoi les fans de Joe Hill s’attendent. C’est-à-dire la star d’une histoire d’horreur impensable, imprévisible et complètement rafraîchissante. L’histoire d’une jeune femme essayant de retrouver son petit ami après qu’il ait été volé par un groupe de criminels dépravés, et décide de tourner la terreur contre eux à la place. Mais son plan pour le faire – utiliser une hache Viking enchantée du 8ème siècle pour leur enlever la tête – a eu des répercussions imprévues. Laissant les têtes coupées conscientes et parlant, l’histoire est devenue étrangère à chaque problème. Passant maintenant à mi-chemin de la course de la mini-série, Basketful of Heads # 4 augmente le nombre de corps, comme révélé dans les pages de prévisualisation officielles de DC.

Le numéro précédent s’est terminé sur une tournure inattendue de l’histoire, suggérant que l’un des criminels (tueurs?) Se cachait à la vue. Mais s’il semblait que June n’avait plus de combat, ces pages d’aperçu montrent qu’elle ne fait que commencer. Malheureusement, la même chose peut être dite pour la collection de têtes coupées qu’elle laisse dans son sillage. Jetez un œil aux pages d’aperçu de Basketful of Heads # 4 intégrées ci-dessous:

On ne sait pas si M. Hamilton sait à quel point il a déjà été battu en juin, après avoir découvert son rôle dans l’enlèvement / l’enlèvement des doigts de son petit ami Liam. Mais de toute façon, il ne va nulle part. Pas sans juin, bien sûr. Pour le numéro complet, les fans pourront se rendre dans leurs magasins de bandes dessinées locaux le 22 janvier. En attendant, retrouvez les détails complets de la sollicitation et le synopsis du tracé ci-dessous:

PANIER DE TÊTES # 4 (SUR 7)

Date de sortie: 22 janvier 2020

Écrit par: Joe Hill

Art par: Leomacs

Couverture par: Reiko Murakami

June Branch est-elle une femme qui se bat pour sa vie – ou un meurtrier à la hache dérangé avec un panier de fantasmes paranoïaques? Dans les longues heures de la nuit, elle court désespérément vers le service de police de Brody Island, ne sachant pas si elle est une victime qui a besoin de protection – ou un tueur qui doit être arrêté!

Corbeille de têtes # 4 arrivera dans votre librairie de bandes dessinées locale le 22 janvier 2020.

