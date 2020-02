Jurassic World 3 a finalement révélé le titre du film

Jurassic World 3 prépare ses moteurs pour atteindre le grand écran de tous les cinémas. Récemment, il a finalement été révélé quel sera le nom de son film et le tournage a également commencé, ce qui semble avoir préparé plusieurs surprises.

Le 24 février, le tournage de Jurassic World 3, le prochain film qui s’ajoute à la célèbre franchise. Alors que les acteurs et l’équipe commencent à travailler, ils ont décidé de révéler le nom du film. Et enfin, l’élu était le suivant: Jurassic World: Dominion.

Pour dire aux téléspectateurs le titre du futur film, Colin Trevorrow, qui a également réalisé Jurassic World, a décidé de publier une image sur son compte Twitter. De cette façon, le réalisateur, scénariste et producteur exécutif a annoncé que Jurassic World 3 J’avais déjà un nom.

Pour sa part, Chris Pratt Il a téléchargé la même photo sur son Instagram avec une définition du mot Dominion: «souveraineté ou contrôle. “La tentative de l’homme pour établir la domination sur la nature.” Tiens bon. “

N’oubliez pas qu’à la fin de Jurassic World: le royaume déchu les dinosaures se sont échappés, ce qui implique que dans cette troisième partie, les dinosaures seront partout sur la terre. Quelque chose qui est également abandonné avec le nouveau titre.

Le monde VS les dinosaures

En septembre 2019, Trevorrow a créé un court métrage qui a servi de préquel de Dominion appelé Battle at Big Rock. On y retrouve une famille terrifiée par les dinosaures qui interrompent leur voyage. Le directeur a également laissé tomber Dominion serait le plus proche de Jurassic Park original bien que son argument puisse être plus comme The Lost World (Jurassic Park), où un Tyrannosaurus Rex est lâche par San Diego.

Dans Jurassic World 3 on verra encore Chris Pratt et Bryce Dallas Howard reprendre ses rôles principaux. En plus des acteurs de la saga originale de Jurassic Park, Jeff Goldblum comme lui Docteur Ian Malcolm, Laura Dern comme la Dr. Ellie Sattle et à Sam Neill comme lui Docteur Alan Grant. En plus de Jake Johnson, Omar Sy, Mamoudou Athie et DeWanda Wise.

On peut regarder le film sur 11 juin 2021.

