Jurassic World 3 jette une étoile de carbone modifiée dans un rôle inconnu

Dichen Lachman a été coulé Jurassic World 3. Lachman a participé à de nombreuses émissions de télévision au cours de sa carrière, notamment Shameless et Agents of S.H.I.E.L.D., mais elle est aujourd’hui surtout connue pour ses rôles dans Animal Kingdom et Altered Carbon.

La production sur Jurassic World 3 n’a pas encore commencé, mais devrait bientôt atteindre sa date de sortie en 2021. Parmi les diverses mises à jour que les fans ont reçues, il y a des tonnes d’annonces de casting. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard reviennent sans surprise pour le troisième Jurassic World, mais il en va de même pour la juge Smith, Daniella Pineda et Isabella Sermon, qui ont toutes été présentées dans Jurassic World: Fallen Kingdom. Les fans verront enfin la réunion de Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern, qui étaient bien sûr les stars de la trilogie originale de Jurassic Park. Maintenant, le casting a augmenté de un.

Hier, Deadline a rapporté que Lachman avait rejoint le casting de Jurassic World 3. Le rôle de Lachman dans le film est inconnu à l’heure actuelle, tout comme Mamoudoun Athie et DeWanda Wise, qui jouent également des personnages nouveaux mais inconnus dans Jurassic World 3.

À ce stade, personne ne peut deviner de quoi parlera l’intrigue de Jurassic World 3. La fin de Jurassic World: Fallen Kingdom a taquiné la possibilité que les dinosaures dirigent réellement le monde, mais le réalisateur Colin Trevorrow veut faire ressembler le film au Jurassic Park original. Une partie de son plan pour y parvenir est de ne pas inclure les dinosaures hybrides dans son film, qui s’est avéré être un aspect controversé de Jurassic World: Fallen Kingdom. Les fans ont également obtenu à la fois un court-métrage intitulé Battle at Big Rock ainsi qu’une série de bandes dessinées préquel, taquinant ce qui est en magasin pour Jurassic World 3.

Bien que l’histoire de Jurassic World 3 soit actuellement inconnue, les fans peuvent être tranquilles en sachant que le film aura un casting étoilé. Les nouvelles de Neill, Goldblum et Dern étaient sans aucun doute les plus grandes annonces de casting jusqu’à présent, mais Lachman est également une bonne nouvelle pour le film. Comme mentionné ci-dessus, Lachman a joué dans Altered Carbon sous le nom de Reileen Kawahara et a également joué dans Agents of S.H.I.E.L.D. pour neuf épisodes comme Jiaying. Avec la popularité des deux émissions, Lachman s’est sans aucun doute gagné des fans. On ne sait pas si Lachman aura un rôle mineur ou majeur dans Jurassic World 3, donc les fans n’auront qu’à attendre que plus de détails soient révélés.

