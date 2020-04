Jurassic World 3 vous invite à manger un dinosaure pour la charité

Partager

Si votre rêve est d’être dévoré par un dinosaure, vous pouvez maintenant l’obtenir grâce à Jurassic World 3 et c’est aussi pour une bonne cause.

Combien paieriez-vous pour être mangé par un dinosaure? Eh bien, c’est maintenant votre chance de le découvrir. Chris Pratt a annoncé une nouvelle tombola et vente aux enchères caritative liée à Jurassic World 3 et deux chanceux gagneront une apparition dans le prochain épisode de la saga Jurassic Park. Ils peuvent être mangés par un dinosaure.

Comment cette opportunité s’est-elle produite? C’est grâce aux fans de Justin Bieber, qui ont mis Chris Pratt au défi de rejoindre #ALLINCHALLENGE il y a quelques semaines, et aujourd’hui, l’acteur a finalement répondu avec cette proposition spectaculaire. Si vous n’êtes pas familier, All in Challenge est un effort de charité numérique qui recueille des fonds pour nourrir ces personnes affamées. D’autres opportunités de collecte de fonds incluent un rôle dans le prochain film Scorsese en face de Leonardo DiCaprio. Un dîner spectaculaire en studio avec Ariana Grande. Une réunion avec toute la distribution de Friends et l’occasion de voir Lin-Manuel Miranda en action sur le plateau.

Quel dinosaure de Jurassic World 3 aimeriez-vous dévorer? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Voici comment le site Web est décrit:

Le défi ALL IN vise à être la plus grande collecte de fonds numérique de l’histoire, récoltant des dizaines de millions de dollars pour nourrir ceux qui en ont besoin. L’insécurité alimentaire est un problème croissant mais jamais plus important que pendant COVID-19 et la pénurie sans précédent de ressources alimentaires auxquelles le monde est confronté. Parmi ceux qui en ont le plus besoin: les élèves qui dépendent des écoles actuellement fermées pour plusieurs de leurs repas chaque semaine. Nouveaux chômeurs confrontés à des circonstances incertaines et une population âgée vulnérable enfermée dans leurs maisons sans accès à la nourriture.

Rejoignez cette belle initiative avec Jurassic World 3 et ayez l’opportunité d’être mangé par un dinosaure sur grand écran.

