Jurassic World a échoué l’héritage de John Hammond

Le parc à thème des dinosaures vu en 2015 Jurassic World était censé continuer à rêver de John Hammond, mais a échoué en raison d’une méconnaissance de l’héritage de Jurondic Park de Hammond de la part de ses créateurs. Après une période sèche de quatorze ans de dinosaures génétiquement modifiés sur grand écran, la franchise Jurassic Park a finalement fait son retour tant attendu avec Jurassic World de Colin Trevorrow. Avec le film rejoignant le club d’un milliard de dollars à sa sortie, Jurassic World a solidifié le retour triomphal de la série sur les écrans de cinéma, avec un suivi, Jurassic World: Fallen Kingdom, arrivant à l’été 2018, et le prochain épisode de la série Jurassic World: Dominion est actuellement en production. De plus, le prochain film verra également le retour de Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum dans la franchise, après le camée de ce dernier dans Fallen Kingdom.

Jurassic World voit le parc maintenant pleinement opérationnel avec une population de dinosaures prospère. Cependant, de nouvelles expériences dans la création de dinosaures artificiels s’avèrent être la chute du parc modernisé, l’histoire se répétant rapidement et le parc s’effondrant au cours du film. Les efforts ultérieurs pour protéger les dinosaures abandonnés après l’évacuation du parc formeront plus tard la base de l’histoire de Fallen Kingdom.

En fin de compte, c’est un développement que le personnel de Jurassic World aurait dû voir venir. Si l’on met de côté les prédictions du Dr Ian Malcom basées sur la théorie du chaos selon lesquelles le parc n’est pas viable à long terme, la vraie folie vient de la méconnaissance par ceux qui dirigent Jurassic World de l’héritage complet du fondateur original de Jurassic Park, John Hammond. Plus que toute autre chose, ce serait cette erreur qui entraînerait la disparition du parc.

Jurassic World pensait qu’il honorait John Hammond

Un point crucial pour comprendre ce qui a conduit à l’effondrement de Jurassic World est à quel point les personnes en charge de l’exploitation du parc pensaient suivre les traces d’Hammond. En contraste avec le compteur de haricots d’entreprise gourmand indifférent à la vie humaine que le roman original de Michael Crichton lui présente, la représentation de Hammond par Richard Attenborough dans le film Jurassic Park original est l’un d’un showman étourdi désireux de prendre les visiteurs du parc dans l’aventure d’un durée de vie. Bien que cela prenne un certain temps à Hammond pour accepter pleinement que le parc est une expérience malheureusement ratée, il finit par mettre de côté ses ambitions pour que les touristes lors de son premier test partent de l’île.

Malheureusement, la direction de Jurassic World n’a pas prêté attention à l’évolution d’Hammond en la matière, estimant que le parc pourrait être correctement fortifié pour éviter de futures pannes. De plus, la création de l’Indominus Rex dans le but d’augmenter le nombre de visiteurs en baisse montre que les créateurs de Jurassic World pensaient vraiment qu’ils pourraient réussir là où Hammond avait échoué, tout en essayant de jouer à Dieu dans une mesure encore plus grande que lui. À la fin du film, la folie de cette pensée fait que le parc est laissé en ruines après le déchaînement de l’Indominus Rex, qui n’est arrêté que par les efforts combinés du T-Rex et de “Blue”, le formé Velociraptor d’Owen Grady de Chris Pratt. Au lendemain de l’effondrement de Jurassic World, Claire Dearing de Bryce Dallas Howard arrive à la même conclusion de ce qui devrait être fait avec les dinosaures que Hammond lui-même avait atteint.

Hammond voulait protéger les dinosaures après Jurassic Park

En 1997, The Lost World: Jurassic Park (dont les mérites sont plus visibles lorsque l’on regarde le film indépendamment de son prédécesseur), Hammond a cherché à utiliser le site B d’InGen comme sanctuaire pour les dinosaures survivants à la suite de la catastrophe de Jurassic Park. Il faudrait le déchaînement du T-Rex à San Diego dans l’apogée du film pour qu’InGen lui-même soit sur la même longueur d’onde que Hammond et abandonne ses efforts pour rétablir Jurassic Park dans la ville. Dans une interview télévisée à la fin du film, Hammond explique ses nouvelles perspectives sur le sort des dinosaures, en disant: “Ces créatures nécessitent notre absence pour survivre, pas notre aide, et si nous pouvions seulement nous retirer et faire confiance à la nature, à la vie trouvera un moyen. “

Avec le changement d’esprit de Hammond sur ses grandes ambitions, la nouvelle direction de l’exploitation de Hammond aurait sûrement été consciente qu’il avait réalisé la folie de sa pensée originale en établissant le parc en premier lieu. Néanmoins, ils ont choisi de procéder de toute façon, estimant qu’il s’agissait simplement d’un essai défectueux plutôt que de quelque chose qui était toujours voué à l’échec. Cependant, s’ils avaient vraiment compris la perspective de Hammond dans son intégralité, ils auraient pris une autre ligne de conduite.

Ce que Jurassic World aurait dû faire à la place

Avec la nouvelle mentalité d’Hammond au lendemain de l’échec de Jurassic Park, les dinosaures seraient livrés à eux-mêmes, leur carence en lysine intégrée les empêchant de s’échapper de leur île. Avec The Lost World établissant comment les dinosaures ont pu survivre sans approvisionnement en lysine fourni par l’homme, cela permettrait également à la population de dinosaures de prospérer, sans menacer la survie de l’humanité. Bien que la canonicité des deux premières suites de Jurassic Park par rapport à Jurassic World lui-même soit quelque peu discutable, cela établirait néanmoins une base pour que les dinosaures survivent par eux-mêmes, Hammond lui-même ayant déjà présenté la solution parfaite pour les constructeurs de Jurassic. Monde à suivre.

En termes simples, Jurassic World aurait dû être mis en place comme un sanctuaire de quarantaine pour les dinosaures, plutôt que comme un parc à thème. Cela aurait non seulement gardé le monde à l’abri des dinosaures, mais aurait également donné à la communauté scientifique une incroyable opportunité d’étudier la population de dinosaures dans un environnement hautement contrôlé, avec un soutien militaire approprié en place et une compréhension stricte. que les dinosaures ne devaient jamais être retirés de leur habitat. Fallen Kingdom montre Claire Dearing essayant de faire exactement cela avec l’éruption volcanique imminente de l’île, seulement pour que son plan soit détourné dans le but de faire fortune en vendant les dinosaures. Jurassic World: la fin de Fallen Kingdom a les dinosaures errant librement dans le monde de l’homme (bien que la fin ne soit pas aussi apocalyptique que le film lui-même le présente.)

Alors que Claire est arrivée à la même conclusion que Hammond lui-même a faite à propos de ce qui devrait être fait avec les dinosaures, c’était une prise de conscience qui arriverait trop tard. L’idée d’une réserve de dinosaures isolée de l’humanité aurait dû être la base entière de Jurassic World lui-même, plutôt qu’une tentative de reconstruire le parc dans la croyance erronée que les erreurs du premier effort de Hammond pourraient être évitées. Avec la production en cours pour Jurassic World 3, et le court-métrage de Colin Trevorrow Jurassic World: Battle at Big Rock donnant un aperçu des ramifications de la fin de son prédécesseur, l’espoir demeure que le monde apprendra enfin des erreurs de Jurassic Park et Jurassic World et mettre en œuvre la stratégie de John Hammond pour une coexistence harmonieuse entre l’homme et le dinosaure une fois pour toutes.

