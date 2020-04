JURASSIC WORLD: DOMINION Director partage une nouvelle image de production

Le réalisateur Colin Trevorrow a partagé une nouvelle image de production pour le film JURASSIC WORLD: DOMINION

Le réalisateur Colin Trevorrow a partagé une nouvelle image en coulisses sur Twitter de Jurassic World: DominionCette image offre un premier aperçu d’un endroit enneigé et le retour d’un personnage dans la franchise.

Le directeur de Jurassic World: DominionColin Trevorrow a récemment révélé que le travail se poursuivait à distance pour le prochain épisode de la franchise à succès Dinosaur, et le cinéaste s’est maintenant tourné vers les médias sociaux pour partager une nouvelle image de production du film.

La photo ne semble pas particulièrement révélatrice à première vue, mais si vous regardez de plus près, vous verrez ce qui semble être un modèle de dinosaure volant, tandis qu’à l’écran, nous pouvons voir à nouveau l’actrice Isabella Sermon dans le rôle de Maisie Lockwood.

De plus, l’emplacement enneigé indique évidemment qu’au moins une partie du film se déroulera dans un cadre hivernal.

À tous les professionnels du monde du cinéma, de la télévision, du divertissement et des arts, relevez le défi de publier une photo de vous dans votre travail. Juste une photo, pas de description. L’objectif est d’inonder les médias sociaux de notre profession. Copiez ce texte et postez une photo. pic.twitter.com/opWF9zOt9T – Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 19 avril 2020

Pour l’instant, Jurassic World: Dominion Vous conservez toujours sa date de sortie initiale pour le 11 juin 2021, mais cela peut changer. Trevorrow et son équipe peuvent accomplir beaucoup de choses depuis chez eux, mais si les caméras ne recommencent pas à fonctionner rapidement, un retard peut être inévitable.

La suite de Fallen Kingdom mettra à nouveau en vedette Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans le rôle d’Oen Grady et Claire Dearing, et sera rejointe par le trio original de Jurassic Park, Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) et Jeff Goldblum (Ian Malcolm).

