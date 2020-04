Jurassic World, la vie de Pi Star Irrfan Khan mort à 53 ans

L’acteur Irrfan Khan, qui est apparu en tant que propriétaire du parc Simon Masrani dans Jurassic World, entre autres rôles, est décédé à l’âge de 53 ans. La date limite rapporte que Khan a été transporté à l’hôpital de Mumbai hier en raison d’une infection du côlon et est décédé aujourd’hui. Cela survient juste une semaine après la mort de la propre mère de Khan à l’âge de 95 ans. Khan était aux prises avec une rare tumeur neuroendocrine qui lui avait été diagnostiquée en 2018.

Khan était une énorme star en Inde avant de faire le saut aux États-Unis, où il est apparu dans des films comme Slumdog Millionaire, Life of Pi, The Amazing Spider-Man et Inferno.

Le directeur de Jurassic World, Colin Trevorrow, a écrit sur Twitter: «Profondément triste d’avoir perdu Irrfan Khan. Un homme réfléchi qui a trouvé la beauté dans le monde autour de lui, même dans la douleur. Dans notre dernière correspondance, il m’a demandé de me souvenir “des aspects merveilleux de notre existence” dans les jours les plus sombres. “

Profondément triste d’avoir perdu #IrrfanKhan. Un homme réfléchi qui a trouvé la beauté dans le monde autour de lui, même dans la douleur. Dans notre dernière correspondance, il m’a demandé de me rappeler «les merveilleux aspects de notre existence» dans les jours les plus sombres. Le voici en train de rire. pic.twitter.com/8eAsSOO9Ie – Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 29 avril 2020

Dans un communiqué, la famille de Khan a déclaré: “” Je fais confiance, je me suis rendu “; Ce sont quelques-uns des nombreux mots qu’Irrfan a exprimés dans une note de cœur qu’il a écrite en 2018 pour parler de son combat contre le cancer. Et un homme de peu de mots et un acteur d’expressions silencieuses avec ses yeux profonds et ses actions mémorables à l’écran. Il est triste que ce jour-là, nous devions annoncer sa mort. Irrfan était une âme forte, quelqu’un qui a combattu jusqu’à la fin et qui a toujours inspiré tous ceux qui se sont approchés de lui. Après avoir été frappé par la foudre en 2018 avec l’annonce d’un cancer rare, il a pris la vie peu de temps après et il a mené les nombreuses batailles qui ont suivi. Entouré de son amour, de sa famille pour laquelle il tenait le plus, il est parti pour le paradis, laissant derrière lui un véritable héritage. Nous prions tous et espérons qu’il est en paix. Et pour résonner et se séparer de ses paroles, il avait dit: «Comme si je goûtais la vie pour la première fois, le côté magique de celle-ci.» »

411 aimerait présenter ses condoléances à sa famille, ses amis et ses fans.