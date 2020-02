Jusqu’à ce que la mort nous sépare n ° 9. Il est temps que les grands tombent

Dans Jusqu’à ce que la mort nous sépare, la confrontation se décidera en quelques gestes, en quelques gestes simples, et le premier gagnera.

Après deux volumes de Until Death nous séparent, connaissant tous les concurrents et leurs techniques, il est temps pour les patrons de montrer pourquoi ils occupent la partie haute de l’organisation. Mamoru contre Zelm pour la victoire finale, mais d’abord, il devra passer par-dessus Jésus et l’égide, et ce n’est pas facile. Nous entrons dans la dernière ligne droite du crossover parmi les juges les plus coriaces du Japon, et le résultat sera tout sauf attendu.

Jusqu’à ce que la mort nous sépare C’est une série d’actions éminemment, et presque toutes les situations mènent à une sorte de confrontation, savoir comment raconter les raisons et les causes de l’affrontement et des conséquences est l’une des tâches les plus difficiles pour le scénariste. Pour Hisroshi Takashige Il a eu un plus de difficulté à travailler avec des personnages qu’il n’avait pas traités, dans des situations très particulières dans chaque cas. Mais cela ressort gracieusement en impliquant les scénarios de Jésus et l’égide avec le développement de la croisade de Mamoru et Réseau élémentaire.

Non seulement développer un point de rencontre pour tout le monde était un défi, mais aucun d’entre eux n’a subi un changement que son auteur d’origine n’avait pas prévu, ou a changé le cadre d’une autre œuvre, est venu dans le pack. Encore une fois l’auteur de la série réussit «Striker», et ne produit pas de dégâts dans les autres séries, en fait, ils pourraient facilement ajouter cette saga à leur ligne comme s’il s’agissait de quelques chapitres supplémentaires.

ACTION SANS CONTRÔLE

Mais ce qui inquiète principalement le lecteur n’est pas que l’écrivain ait des problèmes, ce qui l’inquiète, c’est que son personnage et sa série ne soient pas flous avec autant de protagonistes. Takashige le fait bien, et malgré les nouveaux personnages et leurs incroyables capacités, jusqu’à ce que la mort ne nous sépare pas. 09 reste le centre du salon. L’ensemble du crossover a permis de faire avancer l’histoire de nos samouraïs aveugles, c’est vrai qu’il a été un peu plus lent en raison du grand volume de nouvelles entrées sur la scène des personnages et des histoires, mais ils n’ont pas abaissé le niveau de “ jusqu’à la mort, nous séparés », mais ils se sont révélés efficaces, et peut-être que le lecteur recherchera maintenant avec intérêt les œuvres de Jésus ou de l’égide.

L’histoire était au milieu de la lutte avec le Unité noire, dans lequel chaque guerrier a montré ses cartes, ou a été découvert, et bien sûr, a laissé un champ de bataille très développé avec de nombreuses possibilités. Maintenant, il va falloir voir qui est le plus puissant pour sauver les deux filles qui viennent d’être capturées, ce qui vaut déjà pour Haruka avec celui d’être toujours l’appât. Les trois hommes les plus dangereux du Japon devront se faire face pour les sauver.

RAPIDE ET MORTAL AU CRAYON

Si Takashige fait son travail et soulève des scènes qui sont tout à fait impossibles à poser pour la majorité, par Double-s Cela ne semble pas être un problème. L’auteur et son équipe réussissent dans toutes les situations, avec facilité et puissance. Oui, les techniques de combat sont assez fantastiques, la technologie qu’elles utilisent (même si ce n’est plus de la science-fiction mais de la réalité) est difficile à montrer car il n’y a pas de vrais exemples, mais quand même, elles le font parfaitement, clairement et avec un dynamisme enviable . Le récit reste très faible, manga très classique d’images grandes et spectaculaires, mais parfois par la force de chercher du mouvement, elles semblent forcées, mais ne gênent pas la lecture, et même donner un deuxième avis, la plupart passent parfaitement.

Il ne reste plus grand-chose pour terminer la saga, mais pas la série, pour cela il y en a un peu plus. Et nous avons hâte de voir la fin de la bataille de Réseau d’élément contre la bande de Turuset la destination finale de nos protagonistes. Parce que, à cette occasion, nous voulons savoir si finalement ils se marient.

Jusqu'à la mort, ne nous séparons pas. 09

Le meilleur

Un dessin qui améliore chaque numéro.

Pire

Que cette saga apporte vraiment peu à l'histoire principale.

