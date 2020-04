‘Jusqu’à ce que le mariage nous sépare’ et ‘Specials’ rejoignent la ” Virtual Cinema Room ” de A Contracorriente Films

“Jusqu’à ce que le mariage nous sépare‘et’Spéciaux«Ils seront disponibles sur le site salavirtualdecine.com de A Contracorriente Films et sur les plateformes numériques à partir du mercredi 8 avril prochain.

Les téléspectateurs pourront profiter de ces deux films depuis chez eux. Tous deux, sortis en salles en février dernier, avaient réussi à rester dans le Top 10 du box-office espagnol jusqu’à la fermeture forcée des lieux de divertissement, attirant près d’un demi-million de téléspectateurs de la comédie espagnole, et plus de 100 000 téléspectateurs le Comédie française (sortie deux semaines plus tard).

Avec ce mouvement, le distributeur des deux films, A Contracorriente Films, en collaboration avec combien de cinémas adhèrent à son initiative (actuellement plus de 70), entend poursuivre en ligne la commercialisation de ces deux films à succès, dont l’accès au spectateur il a été brusquement interrompu par la crise sanitaire que nous traversons.

Les deux films rejoignent ainsi les quatre films de sortie pour l’instant que l’on peut voir sur la plateforme salavirtualdecine.com. Face aux “vacances” de Pâques, le nouvel opus de la saison d’art 2019-2020 sortira le lundi 6 avril ‘Passion dans l’art“. Plus tard, les premières espagnoles de ‘Vivarium“(Mercredi 8 avril),”La joie des petites choses‘(Vendredi 10 avril) et déjà après les “vacances” de Pâques,’Les professeurs de Saint-Denis‘(Vendredi 17 avril).

Comme annoncé la semaine dernière, A Contracorriente Films mettra à la disposition du spectateur une nouvelle plate-forme appelée salavirtualdecine.com, un espace créé pour que le public, à partir de tous types d’appareils et en ligne, puisse voir certains des des premières de films dont la sortie est prévue à ces dates dans les salles, dont le niveau d’activité sera nul dans les prochaines semaines.

La plateforme, spécifiquement habilitée à accueillir des films en première au cinéma, vise à devenir un service pour le spectateur qui, dans les semaines à venir, aura de plus grandes difficultés voire l’impossibilité d’accéder à un cinéma dans sa ville. La plateforme vise à devenir un authentique théâtre virtuel pour le cinéma le plus récent et sa participation a été proposée aux différentes salles, chaînes et circuits d’exposition qui opèrent en Espagne.

Les téléspectateurs habituels des cinémas qui se joignent (actuellement plus de 70) seront invités à regarder les derniers films sur la plateforme, au moins tant que les cinémas resteront fermés. Contracorriente Films continuera à négocier avec tous les circuits, ainsi qu’avec d’autres distributeurs, son éventuelle adhésion à cette initiative.

Sur cette plateforme, les téléspectateurs pourront accéder aux films mentionnés au prix d’un billet de cinéma normal, 6,95 euros. De cette façon, le spectateur aura la possibilité de voir les premières de films à venir et les films qui sont conservés en salle directement depuis leur télévision, ordinateur, tablette ou téléphone portable sans avoir à quitter leur domicile compte tenu de la situation de confinement recommandée à ce moment. par les autorités de notre pays.

La plate-forme possède sa propre application pour les appareils Smart TV (LG, Samsung et Android TV pour Sony, Philips et autres marques), IOS (avec AirPlay), Android (avec Chromecast) et Apple TV. Les utilisateurs peuvent profiter du film sélectionné en mode location pendant 72 heures et jusqu’à 4 appareils différents.

D’autre part, en plus de la première dans les salles de cinéma qui peuvent être ouvertes et dans la salle de cinéma virtuelle, les films peuvent être vus dès le jour de leur première sur d’autres plateformes numériques telles que celles de Movistar +, Vodafone et Rakuten TV

Le film peut être vu à partir du 8 avril dans la salle de cinéma virtuelle et sur les plateformes numériques de Movistar +, Vodafone et Rakuten TV. Vous pouvez en profiter sur salavirtualdecine.com également avec une description audio en utilisant l’application ONCE AudescMobile.

