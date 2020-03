Jusqu’à présent, chaque Taskmaster Avenger Fighting Style a copié

Dernière mise à jour: 10 mars 2020

L’assassin infâme et mercenaire pour compte d’autrui, Taskmaster, fera ses débuts dans le MCU dans le très attendu prequel Veuve noire, et à première vue, il sera équipé de compétences et de techniques qu’il a empruntées à d’autres Avengers. Disney et Marvel ont sorti plusieurs bandes-annonces du film, et dans celles-ci, les fans ont un bon aperçu de la précédente famille de Natasha avant son passage avec les Avengers. Les téléspectateurs voient également des aperçus du méchant principal du film et et certains cas de Natasha venant à bout avec l’antagoniste masqué.

Taskmaster en tant que méchant a fait ses débuts dans The Avengers # 195, en mai 1980. Tony Masters est né dans une condition rare que les scientifiques et les psychiatres ont nommé “réflexes photogéniques”, ce qui lui a permis de reproduire les mouvements physiques de quiconque il est témoin. Il a brièvement envisagé d’utiliser ses capacités pour lutter contre le crime, mais a plutôt décidé de poursuivre une carrière de criminel professionnel. Il a d’abord utilisé ses compétences uniques pour ouvrir un établissement dans lequel il a formé des Joes moyens à devenir des criminels professionnels, mais cette sortie l’a mis en conflit avec les Avengers.

Le film Black Widow semble construire un mystère autour de l’identité de Taskmaster, car les fans ne l’ont pas encore vu sans le masque. Cependant, le méchant classique a frappé différentes personnes dans les bandes-annonces et les spots télévisés qui ont été publiés jusqu’à présent, y compris Black Widow et David Harbour’s Red Guardian. Ces bandes-annonces ont également fourni un aperçu rapide des compétences que Taskmaster a cultivées jusqu’à présent, et il semble qu’il ait étudié de très près certains héros.

Oeil de faucon

La toute première bande-annonce de Black Widow montre ce qui semble être une poursuite en voiture dans les rues où Taskmaster traque quelqu’un. Il se lève du haut d’un véhicule blindé brandissant un arc et une flèche, un rappel évident au tireur d’élite Hawkeye et son habileté impeccable avec un arc. Il est clair que Taskmaster a eu accès à des séquences vidéo de Clint Barton, ou a peut-être eu une rencontre avec le personnage à un moment donné dans le passé.

Capitaine Amérique

Dans le teaser de janvier de Black Widow, les fans ont eu leur premier aperçu des coups échangés par le méchant avec Natasha, sur ce qui ressemble à un pont en feu, entouré de véhicules en combustion. En plus d’être potentiellement la conséquence de la poursuite en voiture de la première remorque, ce clip donne également un aperçu de Taskmaster à l’aide de son bouclier. Le méchant le lance à Black Widow d’une manière qui ressemble indéniablement à la forme de jet de bouclier de Captain America. Parallèlement à cela, le spot du Super Bowl montre Taskmaster reproduisant une autre des techniques de Steve Rogers: le flip de coup de bouclier classique.

Panthère noire

Au-delà de Hawkeye et Cap, le mimétisme de Taskmaster s’étend au roi de Wakanda. Les utilisateurs de Twitter ont remarqué que Taskmaster dégainait les griffes du bout des doigts qui sont similaires à celles utilisées par T’Challa dans Captain America: Civil War et Black Panther. Il y a aussi l’art promotionnel d’une figurine pop Taskmaster Funko qui affiche le personnage avec les mêmes griffes.

Veuve noire

Pendant la dernière bande-annonce de Marvel Studios pour Black Widow, Taskmaster est vu face à face avec Red Guardian, et pendant le combat, il reproduit certains des mouvements de combat réalisés par Black Widow dans Iron Man 2. Plus tôt dans la bande-annonce, il a vu étudier la sécurité des images de ce même combat, montrant à quel point il est facile pour le méchant d’acquérir des compétences. Cela signifie que quand il va enfin en tête-à-tête avec Nat, ce sera comme combattre son image miroir.

Homme de fer

Vers la fin de la dernière bande-annonce de Black Widow, quelque chose de curieux se produit. Natasha et Taskmaster sont engagés dans des combats aériens, puis le méchant s’envole dans les airs sous la même forme qu’Iron Man. Certes, les capacités de Taskmaster ne s’étendent pas à la capacité de construire son propre costume Iron Man, mais il semble bien qu’il monte une attaque aérienne de la même manière que Tony Stark. Compte tenu du caractère public d’un héros Iron Man, on suppose que Taskmaster aurait pu acquérir cette compétence à peu près à n’importe quel moment où Tony Stark était actif. Bien que l’identité du Taskmaster soit toujours un mystère, une chose est sûre: qui que ce soit doit avoir une connaissance intime non seulement de la liste originale des Avengers, mais également d’autres personnages du MCU plus large. Cela ne fait qu’embarrasser Natasha et sa «famille» dans Veuve noire.

