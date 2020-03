“Juste avant le Christ” (T2) – Ces Romains sont fous!

Et il a toujours raison. “Ce que j’aime, c’est ce qui a une voix, un auteur derrière. Pas des choses qui semblent avoir été créées dans un laboratoire. Je préfère quelque chose qui a échoué avec sa propre voix à quelque chose de générique qui a beaucoup de succès”, a déclaré Pepon à l’époque. Montero. “C’est que dans d’autres séries il finit par donner des avis à Pichichi et il faut faire quelque chose qui s’adresse à tous les publics et tous les secteurs et c’est impossible. Ce sont les vraies limites de l’humour”, ajoute Juan Maidagán, les 50 autres % de «Juste avant le Christ» dans une interview publiée dans un magazine que je ne mentionnerai plus (et qui d’ailleurs n’est plus publié … bien qu’en raison des circonstances, oui).

Pourquoi Movistar + a-t-il dû arriver pour que des comédies avec personnalité commencent à émerger? Triste, mais pas tout à fait vrai: “Vergüenza” et “Just Before Christ” sont des projets qui circulent à la télévision espagnole depuis des années. Deux projets qui, semble-t-il, tentaient tout le monde … mais dont personne ne voulait prendre la responsabilité. Triste, mais surtout incertain, l’avenir d’une télévision ouverte qui meurt dans son effort d’appartenir à tout le monde, ce qui est en même temps l’effort de n’être personne. Dans la vie, en ce qui concerne la comédie, et avec quelques exceptions honorables, des échos d’un «Aida» et d’un «Ici, il n’y a personne qui vit» qui, en soi, s’est épuisé.

Bref, il n’y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, selon ceux qui disent qu ‘”il n’y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir”: tout manque, que vouloir est pouvoir. «Juste avant le Christ» est, tout comme «Honte» et «Regardez ce que vous avez fait», un plaisir servi en rations de vingt minutes par chapitre qui partage avec ces mêmes points faibles: six épisodes par saison qui connaissent petit à petit. Six chapitres de vingt minutes qui se dévorent les uns les autres de façon visible et invisible, pendant lesquels le sourire ne se détache pas de notre visage et le rire menace constamment de sortir. Ce qui est dit pure sympathie. Encore une fois, la deuxième fois aussi.

Une comédie costumée pleine de mauvais lait qui, selon les dires de ses propres managers, raconte “un millénaire de l’époque, un gars qui ne sait rien, un” supernini “qui ne fait rien et ne cherche rien à faire” . Pour dire quelque chose alors, au cas où cela n’aurait pas été précisé la première fois, nous insistons, c’est toujours une proposition clairement chorale, clairement détendue et avec une vie heureuse que plus qu’une histoire soulève une série de situations diverses développées par le coup de gag, pour le reste de manière très organique, compacte et allégée, où brillent surtout les secondaires plus ou moins inattendus. La joie et ce rire naissant toujours au coin de la rue.

Quelque chose sinon similaire, si spirituellement similaire à un “Camera Café” juste avant le Christ où il survole également, bien sûr, le respect obligatoire de “La vie de Brian” sans que ce soit une dalle, juste l’influence naturelle d’un classique immortel toujours présent. Comme pourraient également être Larry David, Ricky Gervais, le très espagnol Luis García Berlanga ou le Monty Python eux-mêmes dans ce contexte, ou dans tout autre contexte. L’héritage supposé et une leçon bien apprise qui n’a rien à voir avec la régurgitation ou la répétition, ou le modèle industriel post-“ Ici, il n’y a personne vivant ” (avec ou sans coronavirus), mais avec une simple éducation et notre besoin apparent d’un modèle.

Mais non, «Juste avant Christ» n’est pas «La vie de Brian» en espagnol: c’est «Juste avant Christ». À sa manière, à sa manière, ce qui n’est pas pour tout le monde, mais pour les très reconnaissants. A celle de Montero et Maidagán, dans une œuvre avec une signature -comme plus ou moins- au lieu d’un algorithme, avec une âme du XXIe siècle mais située à l’époque romaine avec laquelle “celles du tunnel” sortent du tunnel. Quelque chose avec sa propre voix et élaboré avec de bonnes vibrations qui, comme la “ honte ” ou “ regardez ce que vous avez fait ” susmentionné, n’a pas grand-chose à voir avec l’école de la sitcom pour les “ sept vies ” qui à long terme ont perverti le l’humour (télévision et cinéma) dans ce pays.

Movistar + continue, bien qu’il ne corresponde peut-être pas à cette comédie très sérieusement résolue basée sur un humour particulier, et particulière qui ne se démode pas même 2000 ans (et le pic) des années plus tard. Quelque chose, surtout, qui mérite une chance parce que ce n’est pas pour tout le monde, et précisément, parce que ce n’est pas pour tout le monde.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex