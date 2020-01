Justice League a été effacé de l’univers DC Comics

La guerre contre un grand méchant touche à sa fin, effaçant le Justice League du Univers DC Comics.

C’est peut-être impossible à croire, mais après des mois de lutte pour tout ce qui était bon dans l’Univers de DC Comics, la Justice League Il a finalement été vaincu. En fait, il s’avère qu’ils n’étaient jamais dans la lutte pour commencer. Et maintenant que c’est fini, ils ont été retirés de la réalité elle-même.

La défaite peut être quelque chose à laquelle les héros de la Justice League ne sont pas habitués à se faire face, mais le méchant Perpétuel Il n’est pas non plus le type d’ennemi qu’ils sont habitués à combattre. Le créateur cosmique de l’univers lui-même a mis en œuvre son plan directeur depuis sa libération accidentelle il y a des mois, avec l’aide de son soldat amélioré, Lex Luthor. Alors maintenant, Superman, BatmanWonder Woman et le reste des plus grands héros de DC Comics ils sont finalement vaincus dans la bande dessinée Ligue de justice numéro 39. Non seulement les héros ont perdu, une fois de plus, mais, en ce qui concerne l’univers DC, ils sont morts et disparus.

Le plan du méchant:

«Après tout, j’ai fait cet univers, les enfants. Je ne suis pas un méchant. Un ennemi Je suis au-delà de ça. Je suis le début et la fin … J’ai conçu tout cela. Toute cette histoire. Du début jusqu’à maintenant. Et que ce monde … n’a pas de place pour toi. Telle est la vérité finale. »

Perpetual efface les héros réunis de la planète pour qu’il puisse passer à l’étape suivante de son plan: «commencer une nouvelle histoire». Le vrai choc survient lorsque le sort des héros de la Justice League est révélé. Depuis, ils ont été effacés de la réalité.

Cela donne à Perpetua la possibilité de tout remodeler à sa guise sans autres interruptions. Les héros du passé et du futur sont bannis de leurs versions alternatives de l’univers DC Comics, tandis que ceux qui s’y opposent disparaissent.

Synopsis de Justice League numéro 39 de DC Comics:

Au lendemain de la guerre Justice / Doom, la Justice League est bloquée à l’autre bout de l’univers et fait face à un défi qu’elle n’avait jamais rencontré auparavant. Mais que trouveront-ils pendant leur voyage? Votre bataille contre Perpetua a-t-elle eu des conséquences qui dépassent le cosmos que vous n’imaginiez? Le scénariste superstar Scott Snyder dit au revoir à la Justice League avec une histoire spéciale qui se termine par toutes les choses qui ont commencé dans le numéro 1 et fait un signe de tête à tout ce qui vient ensuite dans l’univers DC Comics.

Article précédent Révélez la fin alternative choquante qu’ils ont tirée de Star Wars 9

Next articleCritica a For all death: plus ou moins la même chose

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.