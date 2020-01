Justice League Dark: Pourquoi JJ Abrams est parfait pour la franchise la plus étrange de DC

DC’s Justice League Dark équipe est entre de bonnes mains avec J.J. Abrams et sa société de production, Bad Robot, qui ont produit ensemble des films à partir de franchises massives. Il a récemment été signalé que des discussions étaient en cours concernant un accord qui confierait à Bad Robot la responsabilité de superviser les films et les émissions de télévision liés à la propriété Dark Justice de DC. Les discussions entourant Justice League Dark découlent du récent accord de Bad Robot avec WarnerMedia, estimé à 500 millions de dollars. Il n’est pas clair quels personnages en particulier DC ou Bad Robot regardent, ou si J.J. Abrams lui-même devrait être impliqué en tant que directeur dans l’un des projets.

Dans DC Comics, Justice League Dark est une équipe composée de personnages surnaturels et mystiques de DC, tels que Zatanna, John Constantine, Swamp Thing et Deadman. En 2012, il a été signalé que Guillermo del Toro devait diriger le projet. Pendant un moment, cela est resté le plan, et un script a même été achevé, mais en 2015, del Toro n’était plus attaché au film. Après qu’il ait été officiellement intitulé Justice League Dark au SDCC 2017, il est apparu que DC n’avait pas encore abandonné le film, mais le manque de nouvelles ces dernières années a remis cela en question.

Le rapport sur l’implication de Bad Robot dans Justice League Dark est une tournure positive des événements pour plus d’une raison. Non seulement l’équipe de Justice League Dark est sur le point d’être représentée dans les films et la télévision, mais elle sera sous la direction de J.J. Abrams et Bad Robot. Non seulement ils ont fait des films à succès sur des adresses IP majeures, comme Star Trek, Star Wars et Mission Impossible, mais ils ont également une bonne histoire de prendre des films de genre sous le radar et de les adapter à une franchise à succès. C’est exactement ce que Bad Robot a pu faire avec Cloverfield, qui a commencé comme un simple film qui s’est développé en une trilogie de films, chaque tranche étant intrinsèquement différente les unes des autres.

La participation d’Abrams et de Bad Robot à la production de grands spectacles à succès comme Fringe et Lost a été une première indication de la capacité d’Abrams à intégrer habilement le mystère dans ses projets avec de la science-fiction et des éléments surnaturels. Il y a aussi Overlord, un film qui a amené des zombies dans un décor de la Seconde Guerre mondiale, qui a été bien accueilli par les critiques. Au fil des ans, Abrams a démontré une aptitude à offrir une expérience satisfaisante et unique en matière d’horreur, de science-fiction et de mystère.

Ce sont des qualités dont les films et les séries télévisées de Justice League Dark auront besoin. Ces personnages ne sont pas la Justice League standard ou les Avengers. Les membres de Justice League Dark ne peuvent pas être des personnages comme vos super-héros habituels. Au contraire, ils sont imprégnés d’éléments d’horreur, de mystère et de surnaturel, donc un film sur Deadman, par exemple, éloignerait DC du genre de super-héros traditionnel, et si tel est bien le plan que DC a en tête pour son Justice League Dark projets, Abrams et Bad Robot peuvent être la solution idéale.

