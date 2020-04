Justice League Dark: Pourquoi une émission de télévision vaut mieux qu’un film

Après des années passées dans l’enfer du développement en tant que film, Justice League Dark arrive sur HBO Max en tant que série télévisée de J.J. La société de production Bad Robot d’Abrams, qui est une meilleure idée qu’un film. Il avait précédemment été rapporté qu’Abrams développait un certain nombre de séries qui se dérouleront dans un univers sur le thème de la Justice League Dark. L’annonce initiale n’a jamais précisé si une émission centrée sur l’équipe était à l’étude, mais avec une continuité partagée en tête, un projet axé sur l’équipe du même nom était attendu. Ce n’est cependant pas la première fois que le studio envisage de mettre en scène l’équipe surnaturelle.

Depuis fin 2012, Guillermo del Toro a été le premier esprit créatif à entamer le long voyage compliqué de l’adaptation cinématographique. Ce qui a suivi au cours des trois prochaines années a été des mises à jour régulières sur le scénario de del Toro, quels personnages il ajoutait et s’il existait ou non au sein du DCEU. Cependant, trouver un réalisateur est devenu la tâche beaucoup plus difficile pour Warner Bros qu’ils ne l’avaient imaginé. Malgré les espoirs de del Toro de peut-être le diriger, son emploi du temps l’a empêché de s’attaquer à Justice League Dark dans son intégralité. Pendant à peine un an, Doug Liman a été nommé directeur, d’août 2016 jusqu’à sa démission en mai 2017 en raison de problèmes d’horaire, qui ont laissé Justice League Dark sans directeur.

Alors que le studio tentait de trouver un nouveau réalisateur, l’interprétation d’Abrams semble avoir pris la place du film alors qu’il commençait à développer Justice League Dark pour HBO Max. Avec l’intention de lancer un univers partagé qui implique des spectacles et des films, il est difficile de savoir où en est actuellement le long métrage. Il est probable, cependant, que ces traitements précédents ont peut-être été supprimés pour que Abrams puisse recommencer à zéro. De plus amples détails sur l’émission HBO Max apparaîtront probablement tout au long de l’année avec l’équipe créative annoncée ainsi que les membres de la distribution. Cependant, Warner Bros.a fait l’un de ses mouvements les plus sages de DC en reconnaissant que Justice League Dark était mieux adapté à la télévision qu’à un film.

La vision de Warner Bros pour leur univers cinématographique DC est dans l’air depuis la sortie de Justice League en 2017. Le film, qui a réuni certains des héros les plus emblématiques de DC, a eu un résultat controversé sur le plan financier et critique. Cela a poussé le studio à réévaluer sa stratégie pour l’univers partagé que Man of Steel de 2013 a commencé à mettre en place. Avec Justice League Dark, il est devenu l’un des nombreux projets précédemment annoncés à repousser jusqu’à nouvel ordre. Au cours des trois dernières années, le studio a consacré plus de temps et de ressources à mettre moins l’accent sur un univers partagé et à permettre à chaque film de se suffire à lui-même, notamment avec Shazam, Birds of Prey et le prochain redémarrage de Batman de Matt Reeves.

L’idée de poursuivre un film Justice League Dark a le potentiel de faire face à des conséquences similaires à son équipe sœur. L’un des problèmes constants soulevés est la décision de ne pas faire de films solo pour chaque individu avant de les rassembler en tant qu’équipe emblématique. Justice League a finalement dû consacrer beaucoup de temps à établir The Flash, Cyborg et Aquaman qui n’étaient apparus que dans des camées pendant Batman v Superman: Dawn of Justice. Même si la ligue des utilisateurs basés sur la magie est significativement différente de la JLA, un film en équipe dès la sortie de la passerelle pourrait se terminer avec des résultats similaires. Il est trop prématuré pour le grand écran d’avoir un autre versement de Justice League à ce stade, surtout si c’est avec une autre équipe qui n’a rien ou presque rien à voir avec le dernier film.

Alors que des personnages comme Constantine, Zatanna et Swamp Thing ont leurs adeptes, le cinéphile général est forcément bien plus familier avec la trinité de DC et la Ligue de justice par rapport à eux. Introduire jusqu’à huit personnages relativement nouveaux dans un film en équipe les prive tous de leur concentration, ce qu’une émission de télévision peut fournir. L’avantage d’apporter Justice League Dark à HBO Max est qu’il n’aura pas à souffrir de l’énorme liste de films qui devraient sortir dans les 2 à 5 prochaines années. Bien que le calendrier après Aquaman 2 soit inconnu, des films tels que New Gods, Batgirl, Green Lantern Corps et Wonder Woman 3 sont tous à différents stades de développement. Cela risque de placer JLD n’importe où au milieu ou au bas de leur liste de priorités.

Alors que la version cinématographique des personnages DC se dirige maintenant dans la bonne direction, Warner Bros.a obtenu un palmarès réussi en les amenant sur le petit écran. De la franchise Arrowverse en constante évolution de The CW, qui a duré bientôt près d’une décennie, à la programmation originale de DC Universe, DC TV se révèle être une plate-forme ingénieuse pour les propriétés de la bande dessinée. Plutôt que de devoir se plier aux restrictions de 2 à 3 heures dans un cinéma, la télévision a permis à plusieurs de ces personnages de bénéficier de saisons sur des saisons de narration et de développement massives. Qu’il s’agisse de 22 ou 13 épisodes pour ladite émission, les téléspectateurs peuvent suivre ces personnages de 6 à 9 mois par saison.

Avec les ensembles, les créateurs peuvent passer de 42 à 60 minutes par épisode, en particulier sur les plateformes de streaming, pour vraiment explorer chaque personnage. Quelque chose comme Justice League Dark serait probablement composé de 5-6 membres de la distribution pour sa première saison. Avoir une saison complète permet aux nouveaux fans de se connecter et de découvrir le groupe à un niveau plus intime. Un film Dark Justice League risquerait non seulement de ne pas mériter au moins 2 de ses personnages, mais ferait également attendre les spectateurs pendant au moins 2 ans si une suite était approuvée. Dans le monde de la télévision, les téléspectateurs doivent attendre moins que cela entre les diffusions de chaque saison. Alors que l’Arrowverse opte pour l’ordre régulier de 22 épisodes, les périodes d’attente sont toujours plus idéales que le temps que les téléspectateurs de DC sont obligés de traverser.

Idéalement, une première saison se constituerait pour que l’équipe se réunisse avant la finale de la saison, chaque épisode se concentrant sur les membres individuels. L’avantage d’avoir Justice League dans le titre de l’équipe est qu’elle attirera certainement des téléspectateurs qui ne sont peut-être pas familiers avec cette collection particulière de personnages. Doom Patrol est un exemple principal de la façon dont un spectacle d’équipe a réussi à devenir un succès critique. Le spectacle, basé sur des personnages obscurs, reconnaissait l’impératif de l’arc de chaque personnage. Permettre à la première saison de se concentrer correctement sur les personnages tout en progressant dans l’histoire aide les deux aspects à être traités avec justice.

Bien que le plan soit de faire une série, rien ne dit que Justice League Dark ne pourrait pas construire un film à l’avenir. La série pourrait même servir de pont entre les émissions de HBO Max et la série de films en cours que Warner Bros.adapte depuis la bibliothèque DC. Depuis l’annonce que le nouveau fournisseur de streaming développe des émissions DC en direct, des projets tels que Green Lantern et Strange Adventures de Greg Berlanti ont rejoint la liste. Cependant, Warner Bros. Studios ni HBO Max n’ont confirmé ou nié les possibilités entre la connectivité entre le service de streaming et le monde cinématographique.

Geoff Johns étant impliqué à la fois dans Green Lantern et dans le film Green Lantern Corps, tout pourrait y être possible. Le plus grand angle avec les projets d’Abrams est l’intention de mettre en place un univers Justice League Dark qui implique à la fois les grands et les petits écrans. Malgré l’incertitude quant à savoir si l’univers partagé d’Abrams implique le DCEU, il n’est pas impossible pour l’équipe d’apparaître avec d’autres coins de l’univers DC. Mais avoir une série qui permet aux fans de bandes dessinées ou aux téléspectateurs généraux d’investir dans l’équipe peut aider à rendre la transition plus fluide pour Justice League Dark pour passer de HBO Max aux apparitions de films ou même diriger leur propre long métrage. Hypothétiquement, beaucoup de ressources financières et marketing iront dans des propriétés qui atterrissent sur des plateformes comme HBO Max.

La même chose sera attendue de leurs propriétés DC, en particulier des personnages visuellement lourds. Outre une réception potentiellement positive, le drame HBO Max devient la première propriété DC à explorer en profondeur le domaine magique du monde DC depuis la série Constantine de NBC. Avec la majorité des émissions de télévision de DC se concentrant fortement sur les méta-humains, les extraterrestres, les justiciers, Justice League Dark bénéficie déjà d’être un ajout unique aux aventures de DC TV. Bien que les Titans aient la présence de Raven, la magie n’est pas au cœur de leur bible. Ce sera certainement le cas pour Justice League Dark car l’équipe est ancrée dans le royaume surnaturel de DC. Que l’itération précédente du film de l’équipe soit active ou morte, la programmation originale de HBO Max a remporté une victoire majeure avec la prochaine sortie d’Abrams Justice League Dark adaptation.

