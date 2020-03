Justice League: The Snyder Cut “est absolument incroyable”

La coordinatrice de cascades Eunice Huthart affirme avoir parlé à des gens qui ont vu la Justice League Snyder Cut.

La coordinatrice des cascades de la Justice League dit qu’elle connaît plusieurs personnes qui ont regardé la Justice League Snyder Cut et qui disent toutes que c’est “incroyable”.

“Je suis sûr que je fais bien de dire que je connais officiellement les personnes qui ont vu la coupe de Snyder”, a déclaré Eunice Huthart dans une interview avec ScLiga de Reen Rant. “[Ellos] Ils ont dit que c’était absolument incroyable. Et je pense que c’est le film que nous faisions, la version du film de Zack Snyder. “

Huthart, qui a également travaillé sur Star Wars: The Rise of Skywalker, a déclaré que la mort de la fille de Snyder, Autumn, avait radicalement changé les choses sur le plateau. Le film n’était plus le même après le départ du réalisateur.

“Vous savez, avec la douleur de ce qui est arrivé à sa fille, nous nous sommes retirés [e hicimos] les retouches. Le film a donc pris une tournure légèrement différente “, a expliqué Huthart. «J’ai vu la première du film au cinéma et j’ai envoyé un texto à Zack pour dire: qu’est-ce que j’entends à propos de la coupe Snyder? J’ai besoin de le voir. “

Huthart a affirmé que Snyder avait promis de voir sa version avec elle: «Il m’a promis la prochaine fois que je serai à Los Angeles que j’irai le voir. Alors je le ferai à un moment donné … Et j’ai parlé à des gens qui l’ont déjà vu et je dis que c’est génial. Ils ont dit que c’était absolument magnifique. “

Les rumeurs d’une coupe Snyder ont commencé à prendre du poids à la fin de l’année dernière, l’une des stars du film, Jason Momoa, confirmant publiquement qu’il l’avait vu. Cependant, il n’y a jamais eu de déclaration officielle de Zack Snyder ou Warner Bros, indiquant l’existence d’une autre version de The Justice League.

Cela n’a pas empêché le mouvement #ReleaseTheSnyderCut d’atteindre des sommets fous, les stars Ben Affleck et Gal Gadot se joignant à l’appel pour sa sortie.

Le prochain film à arriver de DC Extended Universe est Wonder Woman 1984. Réalisé par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 met en vedette Gal Gadot comme Diana Prince, Chris Pine comme Steve Trevor, Kristen Wiig comme Barbara Minerva / Cheetah, Pedro Pascal comme Maxwell Lord. et Natasha Rothwell. Le film, s’il n’est pas empêché par la pandémie de coronavirus, sortira en salles le 5 juin de cette année.

Cinemascomics.com | Films, bandes dessinées et séries